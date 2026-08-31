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Yangına 2 helikopterin yanı sıra arazözler ve Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri müdahale etti. Ekiplerin havadan ve karadan koordineli şekilde yürüttüğü çalışmalar sonucunda yangın, çevredeki alanlara yayılmadan kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangın, Silifke ilçesi Burunucu Mahallesi Bozdoğan mevkiinde bulunan makilik alanda çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Mersin'in Silifke ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

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