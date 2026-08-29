Mersin Erdemli ilçesinde 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre kaza, Mersin-Antalya D-400 karayolunun Antalya istikametinde meydana geldi. Yaylayolu Işıklı Kavşağına yaklaşan araçlardan biri iddiaya göre kırmızı ışıkta bekleyen diğer araçların arasına daldı. Toplam 7 aracın karıştığı bir araç da çarpmanın etkisiyle yoldan refüje çıktı. Kazada 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Erdemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.