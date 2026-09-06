Yeni Parti Mersin Milletvekili Talat Dinçer, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları’nın (TCDD) artan borç yükünü ve kurumun geleceğine ilişkin soru işaretlerini TBMM gündemine taşıdı.

Dinçer, TCDD’nin 2016 yılında yeniden yapılandırılarak iki ayrı yapıya ayrılması sırasında yapılan “Bu düzenleme özelleştirmenin ilk adımı olacak” uyarılarını hatırlatarak, o dönemde reddedilen kaygıların bugün yeniden gündeme geldiğini belirtti.

HAZİNE’YE BORÇ 1,6 MİLYARDAN 6 MİLYAR TL’YE ÇIKTI

TCDD’nin Hazine’ye olan borcunun yaklaşık 1,6 milyar TL’den 6 milyar TL seviyesine yükseldiğine dikkat çeken Dinçer, kurumun neden bu kadar borçlandığının ve borç artışının sorumlularının kamuoyuna açıklanması gerektiğini ifade etti.

Dinçer, “TCDD bilinçli olarak borç batağına mı sürükleniyor?” sorusunu yönelterek, kurumun mali yapısının neden yıllardır düzeltilemediğinin de açıklığa kavuşturulmasını istedi.

“TCDD ÖZELLEŞTİRMEYE Mİ HAZIRLANIYOR?”

Dinçer, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu’na verdiği yazılı soru önergesinde hükümetin TCDD için özelleştirme, şirketleştirme veya özel sektöre devir planı bulunup bulunmadığını sordu.

Ayrıca TCDD’nin “zarar ediyor, kamuya yük oluyor” denilerek özelleştirilmeye hazırlanıp hazırlanmadığının ve kamuoyundan gizlenen bir özelleştirme hazırlığı bulunup bulunmadığının açıklanmasını istedi.

“DEMİRYOLLARI STRATEJİK BİR KAMU HİZMETİDİR”

Dinçer, demiryollarının yalnızca ekonomik bir işletme olmadığını, aynı zamanda stratejik bir kamu hizmeti olduğunu vurguladı.

TCDD’deki mali sorunların çözümünün özelleştirme olup olmadığının sorgulanması gerektiğini belirten Dinçer, liyakatli yönetim, etkin yatırım planlaması ve kamusal işletmecilik anlayışıyla kurumun güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Dinçer, TCDD’nin borç yükünün, mali sorunlarının ve geleceğine ilişkin politikaların bütün yönleriyle araştırılması amacıyla TBMM’de Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasını istedi.