Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında Fenerbahçe, evinde karşılaştığı Eyüpspor’u 8-0'lık skorla mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

1. dakikada ceza sahası içinde yaşanan ikili mücadelede David Costa’nın, Muriqi’nin ayağına basması sonucu oyun devam etti. Ardından VAR tavsiyesiyle hakem Kadir Sağlam, pozisyonu izleyerek penaltı kararı verdi.

5. dakikada penaltıda topun başına geçen Greenwood’un ortaya havadan vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

7. dakikada orta alanda İrfan Can’ın ara pasında ceza sahası sol tarafında topla buluşan Kerem, pasını kale önündeki Muriqi’ye aktardı. Muriqi, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-0

14. dakikada ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Semedo’nun yakın direğe yerden şutunda kaleci Moldovan, meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

21. dakikada Greenwood, çalımlarla ceza sahası içine girip sağ çaprazdan şutunu çekti. Pozisyonun devamında kaleci Moldovan’dan dönen topu Muriqi ağlara gönderdi. 3-0

25. dakikada Brown’dan seken topu alıp ceza sahası sağ çaprazında kaleciyle karşı karşıya kalan Abdullahi’nin şutunda kaleci Ederson meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

38. dakikada İrfan Can’ın pasında topla buluşan Guendouzi’nin ceza sahası dışı sol çaprazından yakın direğe plase vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 4-0

45+1. dakikada Greenwood'un pasında topu alan İrfan Can Kahveci'nin ceza sahası sağ çaprazından vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 5-0



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

47. dakikada ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Brown, pasını Muriqi’ye aktardı. Muriqi’nin penaltı noktasının sağından yakın direğe şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 6-0

50. dakikada kaleci Ederson’un attığı uzun topa hareketlenen Greenwood, ceza sahası sol çaprazında rakiplerinden sıyrılıp şutunu çekti ancak kaleci Emre meşin yuvarlağı kornere çeldi.

55. dakikada sağ taraftan İrfan Can’ın kullandığı köşe vuruşuna kale önünde iyi yükselen Muriqi, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 7-0

80. dakikada İsmail’in ara pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Oğuz, pasını kale önündeki Greenwood’a aktardı. Greenwood’un vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 8-0



Stat: Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi

Hakemler: Kadir Sağlam, Mehmet Salih Mazlum, Kerem İlitangil

Fenerbahçe: Ederson, Nelson Semedo, Milan Skriniar (Kojo Oppong dk. 69), Nathan Ake, Archie Brown (Levent Mercan dk. 85), Matteo Guendouzi, N’Golo Kante (İsmail Yüksek dk. 46), Mason Greenwood, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu (Oğuz Aydın dk. 69), Vedat Muriqi (Romelu Lukaku dk. 69)

Yedekler: Mert Günok, Bartuğ Elmaz, Marco Asensio, Dorgeles Nene

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Eyüpspor: Horatiu Moldovan (Emre Bilgin dk. 46), Talha Ülvan, Anıl Yaşar, Zak Jules, Simone Giordano, Chanderl Massanga, Bilal Boutobba (Yusuf Barasi dk. 58), David Costa (Hamza Akman dk. 88), Raux Yao (Taşkın İlter dk. 46), Kevin Michalak, Ahmed Abdullahi (Christ Sadia dk. 85)

Yedekler: Arda Yavuz, Yiğit Demir, Berhan Kutlay Şanlı, Musa Eren Karakaş, Mete Kaan Demir

Teknik Direktör: Özhan Pulat

Goller: Mason Greenwood, (dk. 5 pen. ve 80), Vedat Muriqi (dk. 7, 21, 47 ve 55), Matteo Guendouzi (dk. 38), İrfan Can Kahveci (dk. 45+1) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Romelu Lukaku (Fenerbahçe), Anıl Yaşar (Eyüpspor)