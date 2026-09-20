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Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Mersin'de 5 ayrı araçtan hırsızlık yaptığı tespit edilen şüpheli tutuklandı

Kaza, Mut-Ermenek karayolu Çamlıca mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ömer T. idaresindeki 06 FBB 453 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Devrilen otomobilde sıkışan sürücü Ömer T., Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarıldı. İlk müdahalesinin ardından ambulansla Mut Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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