Mersin'in Erdemli ilçesinde sanayiye gelen bir otomobilin altından iki yavru kedi çıkarıldı.

Alınan bilgiye göre, Mezitli ilçesinde bağlı Davultepe Mahallesi'ne tatile gelen bir çift, otomobilin altından yavru kedi sesinin geldiğini fark etti. Çift, elektrikli olduğu öğrenilen araçlarıyla Erdemli Sanayi Sitesi'ne gelerek motor ustası Erhan Yön'e durumu anlattı. Aracın ön kısmının alt tarafını açan Yön, telefonla kedilerin yerini tespit etti. Açılan aradan iki yavru kedi çıkarıldı. Çok küçük olan yavru kediler, araç sahibine teslim edildi. Çiftin yavruları annesinin bulunduğu Davultepe Mahallesi'ne götürdüğü öğrenildi.

Öte yandan iki yavrunun tatlılığı ise görenleri mest etti.