Mersin Orman Bölge Müdürlüğü tarafından ORKÖY çalışmaları kapsamında 8 orman köyünde 89 haneye güneş enerjisinden elektrik üretimi için toplam 14 milyon 240 bin TL destek sağlandı. Kurulan sistemlerle ailelerin elektrik ihtiyacına katkı sunulurken ek gelir imkânı da oluşturulması hedefleniyor.

Mersin’de orman köylülerinin ekonomik olarak desteklenmesine yönelik ORKÖY projeleri devam ediyor. Mersin Orman Bölge Müdürlüğü ORKÖY Şube Müdürlüğü, 2026 yılı çalışma programı kapsamında Şebekeye Bağlı Çatı Tipi Güneş Enerjisinden Elektrik Üretimi (ŞEBGES) projelerini hayata geçirdi.

89 haneye 14 milyon 240 bin TL destek

Program kapsamında Cırbıklar, Çakırlı, Çiriştepe, Beylice, Karadirlik, Kızılçukur, Taşçılı ve Darıpınarı köylerinde yaşayan toplam 89 haneye destek verildi.

Projeler için 11 milyon 392 bin TL kredi ve 2 milyon 848 bin TL hibe olmak üzere toplam 14 milyon 240 bin TL kaynak sağlandı.

Yüzde 20 hibe, sıfır faiz ve 7 yıl geri ödeme

Orman köylülerine sağlanan ŞEBGES sistemlerinin 2 kW gücünde olduğu belirtildi. Destek modeli kapsamında krediler sıfır faizli ve yüzde 20 hibeli olarak kullandırılırken geri ödeme süresi ise 7 yıl olarak belirlendi.

Ekonomik ömrü 20 yıl olarak belirtilen güneş enerjisi sistemlerinin kurulumu da tamamlandı.

ŞEBGES projeleriyle hanelerin elektrik ihtiyacının bir bölümünün güneş enerjisinden karşılanmasına katkı sağlanmasının yanı sıra, orman köylülerine ek gelir imkânı oluşturulması amaçlanıyor.

Mersin Orman Bölge Müdürlüğü, ORKÖY faaliyetleri kapsamında orman köylülerinin üretimine ve aile ekonomisine katkı sağlayan desteklerin artırılarak sürdürüleceğini bildirdi.