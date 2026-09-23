Mersin'in Tarsus ilçesinin kuzeyindeki dağlık alanlarda yürütülen arkeolojik çalışmalarda mağaralar, kaya sığınakları, kaya resimleri ve tarih öncesine ait taş aletler araştırılarak bölgenin arkeolojik potansiyeli ortaya çıkarılıyor.

Tarsus'un kuzeyindeki dağlık alanlarda Orta Toroslar Tarihöncesi Araştırmaları (OTTA) ekibi tarafından yürütülen çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda OTTA ekibiyle bir araya gelinerek bölgede sürdürülen araştırmalar değerlendirildi. Dr. Öğr. Üyesi Orkun Hamza Kaycı başkanlığında yürütülen proje kapsamında mağaralar, kaya sığınakları ve kaya sanatı birlikte değerlendiriliyor. Bölgede tespit edilen mağara ve kaya sığınaklarında araştırma, belgeleme ve haritalama çalışmaları gerçekleştirilirken, taş alet buluntuları, kaya resimleri ve farklı arkeolojik veriler inceleniyor.

Tarsus'un kuzeyindeki dağlık bölgelerde tespit edilen mağara ve kaya sığınaklarının yanı sıra tarih öncesine ait buluntu alanları, kaya resimleri ile çakmaktaşı ve obsidiyen gibi farklı hammaddelerden üretilmiş taş aletlerin yoğunluğu, bölgenin tarih öncesi açısından taşıdığı önemli arkeolojik potansiyeli ortaya koyuyor.

Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, kentin tarihi ve kültürel mirasına yönelik bilimsel çalışmaların önemine dikkat çekerek, Orta Toroslar Tarihöncesi Araştırmaları ekibine çalışmalarında başarılar diledi.