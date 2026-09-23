Mersin'in Tarsus ilçesinde tarımsal ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla 4 bin 200 metre uzunluğundaki yolda sathi kaplama çalışması tamamlandı. Çalışmayla çiftçilerin ürünlerini hale daha rahat ve güvenli şekilde ulaştırması hedeflendi.

Tarsus Belediyesi, kırsal mahallelerde ulaşım şartlarını iyileştirmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bahşiş Mahallesi'nde 4 bin 200 metre uzunluğundaki yolda sathi kaplama uygulaması tamamlandı. Tarımsal üretimde kullanılan güzergahın elverişli hale getirilmesiyle çiftçilerin ürünlerini hale ulaştırırken daha rahat ve güvenli bir ulaşım imkanına kavuşması sağlandı. Çalışmayla birlikte yolun kullanım şartları da iyileştirildi.

'Kentimizin her noktasında hizmet üretmeye devam edeceğiz'

Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, yol çalışmalarının mahallelerin ihtiyaçları doğrultusunda planlandığını belirterek, 'Ulaşım, günlük yaşamın yanı sıra tarımsal faaliyetlerin sürdürülebilmesi açısından da büyük önem taşıyor. Mahallelerimizin ihtiyaçlarını yerinde değerlendiriyor, imkanlarımız doğrultusunda öncelikli noktalara müdahale ediyoruz. Hemşehrilerimizin daha güvenli ve rahat ulaşım sağlayabilmesi için kentimizin her noktasında hizmet üretmeye devam edeceğiz' dedi.