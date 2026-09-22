Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, yalnız yaşayan, engelli ve yaş almış vatandaşların günlük yaşamlarını kolaylaştırmak amacıyla sürdürdüğü 'Evde Temizlik ve Kişisel Bakım' hizmetiyle vatandaşların yaşam alanlarına destek oluyor.

Akdeniz Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde yürütülen çalışma kapsamında, ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerine giden ekipler tarafından kapsamlı temizlik yapılıyor. Ekipler, evlerin baştan sona temizliğini gerçekleştirerek vatandaşların daha sağlıklı, hijyenik ve konforlu ortamlarda yaşamalarını sağlıyor.

Temizlik hizmeti sosyal desteğe dönüşüyor

Sadece ev temizliğiyle sınırlı kalmayan hizmet kapsamında ekipler, vatandaşlarla yakından ilgilenerek hal ve hatırlarını da soruyor. Özellikle yalnız yaşayan ve günlük işlerinde desteğe ihtiyaç duyan vatandaşlar için ekiplerin gerçekleştirdiği çalışmalar, sosyal destek ve dayanışma buluşmasına dönüşüyor.

Hizmetten yararlanan vatandaşlar, evlerinin titizlikle temizlenmesinden duydukları memnuniyeti dile getirerek belediye ekiplerine teşekkür ediyor. Vatandaşlar, günlük yaşamlarını kolaylaştıran hizmetin kendileri açısından önemli olduğunu ifade ediyor.

Kadınlara kuaförlük ve kişisel bakım desteği

'Evde Temizlik ve Kişisel Bakım' hizmeti kapsamında kadınlara yönelik kuaförlük ve kişisel bakım desteği de veriliyor. İhtiyaç duyan kadınların kişisel bakımlarının kendi yaşam alanlarının konforunda yapılmasına imkan sağlanırken, hizmetin vatandaşların kendilerini daha iyi hissetmelerine de katkı sunduğu belirtildi.

'Vatandaşlarımızın kendilerini yalnız hissetmemesi önemli'

Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, sosyal belediyecilik çalışmalarında vatandaşların hayatına doğrudan dokunmayı önemsediklerini belirtti.

Akdeniz'in her kesimine ulaşan bir hizmet anlayışıyla çalıştıklarını ifade eden Beşikci, 'Özellikle yalnız yaşayan, engelli ve yaş almış vatandaşlarımızın günlük hayatlarını kolaylaştırmak, kendilerini yalnız hissetmemelerini sağlamak bizim için son derece kıymetli. Evde Temizlik ve Kişisel Bakım hizmetimiz de bu anlayışımızın en güzel örneklerinden biridir. Bir evin temizlenmesine katkı sunarken aslında bir vatandaşımızın hayatına dokunuyor, onun yanında olduğumuzu hissettiriyoruz. Akdeniz'de hiçbir vatandaşımızın kendisini yalnız hissetmemesi için sosyal belediyecilik çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz' dedi.

'Kendimizi yalnız hissetmiyoruz'

Hizmetten yararlanan vatandaşlar da belediye ekiplerinin evlerine kadar gelerek destek vermesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Vatandaşlar, 'Evimizin temizlenmesi bizim için büyük bir kolaylık. Ekipler hem evimizi büyük bir titizlikle temizliyor hem de bizimle sohbet ederek halimizi hatırımızı soruyor. Kendimizi yalnız hissetmiyoruz. Bizleri düşünüp yanımızda oldukları için Akdeniz Belediyesi'ne ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz' ifadelerini kullandı.