Mersin'de Gülümse Alzheimer Yaşam Merkezi üyeleri, Dünya Alzheimer Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte bir araya gelerek resim, spor ve çeşitli aktivitelerle keyifli vakit geçirdi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Gülümse Alzheimer Yaşam Merkezi üyeleri, Alzheimer farkındalığına dikkat çekmek amacıyla 'Dünya Alzheimer Günü' dolayısıyla düzenlenen etkinlikte bir araya geldi. Etkinlik ve Sanat Merkezinde gerçekleşen programda katılımcılar, açık havada düzenlenen çeşitli aktivitelerle keyifli bir gün geçirdi.

Alzheimer hastalığı konusunda toplumsal farkındalığın artırılması amacıyla gerçekleştirilen etkinlik kapsamında merkez üyeleri, sahil kenarında deniz havasının tadını çıkardı. Katılımcılar, resim ve mandala çalışmalarıyla hayal güçlerini ortaya koyarken, halka atma ve çeşitli spor etkinliklerine de katılarak fiziksel aktiviteler gerçekleştirdi. Farklı etkinliklerle bir araya gelen Gülümse Alzheimer Yaşam Merkezi üyeleri, birlikte vakit geçirmenin ve sosyalleşmenin mutluluğunu yaşadı.

'Alzheimer hastalarının, herkesten daha fazla ilgiye ve sevgiye ihtiyaçları var'

Gülümse Alzheimer Yaşam Merkezi Sorumlusu Gerontolog Cihan Tanrıverdi, 'Dünya Alzheimer Farkındalık Günü' kapsamında, Gülümse Alzheimer Yaşam Merkezi üyeleriyle birlikte Etkinlik ve Sanat Merkezinde bir araya geldiklerini söyledi. Alzheimer hastaları ve hasta yakınlarının yaşadığı süreci anlayabilmek açısından önemli bir gün olduğuna dikkat çeken Tanrıverdi, 'Alzheimer hastalığı, sadece bireyi ilgilendiren bir süreç değil. Hasta yakınları da bu süreçte ciddi zorluklar yaşıyor. Gülümse Alzheimer Yaşam Merkezi olarak biz hem hastaların hem de hasta yakınlarının yanındayız' dedi.

Alzheimer hastalarının sevgi ve ilgiye ihtiyaçları olduğunu belirten Tanrıverdi, bu konuda Gülümse Alzheimer Yaşam Merkezinin hassasiyet gösterdiğini söyleyerek, 'Bir şarkıya eşlik etmeleri, geçmişte yaptıkları işi anlatırken gururlanmaları, evlatlarının çocukluk dönemlerini anlatırken gözlerinin dolması bize anlatıyor ki, Alzheimer hastalarının herkesten daha fazla ilgiye ve sevgiye ihtiyaçları var' diye konuştu.

'Hastalığın seyrini yavaşlatma amaçlı fiziksel ve sosyal etkinlikler düzenliyoruz'

Gülümse Alzheimer Yaşam Merkezinin, Mersin merkez ilçelerde ikamet eden ve başlangıç evre Alzheimer hastalarına hizmet verdiğini belirten Tanrıverdi, 'Hastalığın seyrini yavaşlatma amaçlı zihinsel, fiziksel ve sosyal etkinlikler düzenliyoruz. Hizmetten faydalanan vatandaşlar, servis aracımızla alınıp, yine servis aracımızla evlerine bırakılıyor. Sabah kahvaltısı ve öğle yemeği de merkezimizde karşılanmaktadır' dedi.

Haftanın belirli günlerinde Alzheimer hastalarına yönelik sağlık kontrolleri ve fizyoterapi uygulamaları yapıldığını da sözlerine ekleyen Tanrıverdi, haftanın bir gününde ise 'Yeşilçam Günleri' adı altında sinema izleme etkinliği düzenlediklerini söyledi. Tanrıverdi ayrıca sık sık düzenledikleri gezilerle, Alzheimer hastalarının keyifli vakit geçirmelerini sağladıklarını da ifade etti.