17 Eylül Dünya FMF Farkındalık Günü, Ailevi Akdeniz Ateşi’nin (FMF) belirtilerinin tanınması ve erken tanının önemine dikkat çekiyor. Genetik ve kronik bir hastalık olan FMF, tekrarlayan ateş ve inflamasyon ataklarıyla seyrediyor. Uzman önerileri doğrultusunda erken tanı, uygun tedavi ve düzenli takip, hastalığın uzun dönemli yönetiminde önem taşıyor.

Her yıl 17 Eylül’de anılan Dünya FMF Farkındalık Günü, Ailevi Akdeniz Ateşi (FMF) konusunda toplumdaki farkındalığın artırılması açısından önemli bir gün olarak öne çıkıyor. Kalıtsal ve kronik bir otoinflamatuvar hastalık olan FMF, tekrarlayan inflamasyon ataklarıyla karakterize ediliyor.

FMF’in en sık görülen belirtileri arasında tekrarlayan ateş, karın ağrısı ve eklem ağrısı bulunuyor. Bazı hastalarda göğüs ağrısı ve özellikle diz altı bölgelerde deri döküntüsü de görülebiliyor. Ataklar genellikle 1 ila 3 gün sürüyor ve kendiliğinden sonlanabiliyor.

Tekrarlayan belirtiler FMF’in habercisi olabilir

FMF, bağışıklık sisteminin doğuştan gelen bölümünü etkileyen kalıtsal bir otoinflamatuvar hastalık olarak tanımlanıyor. Hastalığın belirtileri ve seyri kişiden kişiye farklılık gösterebiliyor.

Özellikle tekrarlayan ateş, karın ağrısı ve eklem ağrısı gibi şikâyetlerin belirli aralıklarla ortaya çıkması, FMF açısından değerlendirme gerektirebiliyor. Hastalık, özellikle Türkiye gibi Akdeniz ve Orta Doğu kökenli topluluklarda daha sık görülüyor.

Bu nedenle tekrarlayan ve FMF’i düşündüren belirtiler yaşayan kişilerin hekime başvurması, hastalığın erken dönemde tanınması açısından önem taşıyor.

FMF’te uzun dönemli takip önem taşıyor

Kronik bir hastalık olan FMF’te hastalık yönetimi yalnızca atak dönemleriyle sınırlı kalmıyor. Güncel uluslararası önerilerde tedavinin temel hedefleri arasında atakların önlenmesi, ataklar arasındaki inflamasyonun kontrol altına alınması ve hastalığın uzun dönemde yol açabileceği komplikasyonların önlenmesi bulunuyor.

Düzenli hekim kontrolü ve tedaviye uyum da hastalığın yönetiminde önemli rol oynuyor. Erken tanı sonrasında uygun tedavinin başlanması ve düzenli takibin sürdürülmesi, FMF ile yaşayan bireylerin hastalıklarını uzun vadede yönetebilmelerine katkı sağlıyor.

“FMF’te Birlikte” ile farkındalık çalışmaları sürüyor

Novartis Türkiye de FMF konusunda farkındalığın artırılması ve hasta ile hasta yakınlarının güvenilir bilgiye erişiminin desteklenmesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda hayata geçirilen “FMF’te Birlikte” platformunda FMF hakkında bilgilendirici içerikler, sıkça sorulan sorular ve hastalıkla ilgili merak edilen konular ele alınıyor. Sosyal medya üzerinden de iletişimini sürdüren platform, FMF ile yaşayan bireylerin ve hasta yakınlarının hastalık hakkında daha fazla bilgi edinmesine yönelik içerikler sunuyor.

FMF hakkında daha fazla bilgi ve güncel içeriklere @fmftebirlikte Instagram hesabı üzerinden ulaşılabiliyor.

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