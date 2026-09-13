Mersin Büyükşehir Belediyesinin paydaşlığında, Halk Sağlığı Haftası kapsamında düzenlenen 'Sağlıklı çocuk, sağlıklı gelecek' temalı farkındalık etkinliğinde çocuklara sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazandırılması amacıyla eğitim verildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesinin Toroslar Çocuk Kampüsü ile Halkkent Çocuk Atölyesinde gerçekleştirilen etkinliğe çocuklar ve velileri katıldı. Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen 'Sağlıklı çocuk, sağlıklı gelecek' çalışmaları kapsamında düzenlenen programda, çocukların erken yaşta sağlık bilinci kazanmaları ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları edinmeleri hedeflendi.

Etkinlikte psikolog, çocuk gelişimi uzmanı, fizyoterapist, diyetisyen, diş hekimi ve ebe gibi farklı branşlardan sağlık profesyonellerinin yanı sıra Kızılay ve UMKE ekipleri de yer aldı. Oyun ve uygulamalarla desteklenen eğitimlerde çocuklara ve velilere sağlıklı beslenme, hareketli yaşam, kişisel hijyen, ağız ve diş sağlığı, ruh sağlığı, afet bilinci ve ilk yardım konularında bilgiler aktarıldı.

Çocukların sağlık hizmetlerinden yararlanan bireylerin yanı sıra kendi sağlıklarını koruyabilen, sağlık konusunda doğru kararlar verebilen ve öğrendiklerini aileleri ile çevreleriyle paylaşabilen 'sağlık elçileri' olmaları amaçlandı.

'Bugünün sağlıklı çocuğu, yarının sağlıklı bireyidir'

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Aile ve Çocuk Şube Müdürü Özay Öztürk, Halk Sağlığı Haftası kapsamında 'Sağlıklı çocuk, sağlıklı gelecek' temasıyla çeşitli eğitim ve farkındalık çalışmaları gerçekleştirdiklerini söyledi.

Etkinlikte farklı alanlarda stantların kurulduğunu belirten Öztürk, 'Oyun ve uygulamalarla desteklenen çalışmalarda psikolog, çocuk gelişimi uzmanı, fizyoterapist, diyetisyen, ebe, Kızılay ve UMKE ekipleri yer aldı. Böylece bedensel sağlık, ruh sağlığı, gelişim, beslenme, ağız ve diş sağlığı, hareketli yaşam, afet bilinci ve ilk yardım gibi konular farklı boyutlarıyla ele alındı' dedi.

Etkinliğin çocuklar ve aileleri açısından faydalı geçtiğini ifade eden Öztürk, 'Katılım sağlayan tüm uzman ekibe teşekkür ediyoruz. Çünkü biliyoruz ki; bugünün sağlıklı çocuğu, yarının sağlıklı bireyi ve geleceğin sağlıklı toplumudur' diye konuştu.

Veliler etkinlikten memnun kaldı

Toroslar Çocuk Kampüsünden 2 çocuğunun da yararlandığını belirten İnci Cin, çocuklarının sosyal hayata daha aktif katılabilmeleri amacıyla Büyükşehir Belediyesinin Çocuk Kampüslerini tercih ettiklerini söyledi. Kampüsteki etkinliklerden memnun olduklarını ifade eden Cin, 'Sağlıklı çocuk, sağlıklı gelecek' etkinliğini de faydalı bulduğunu kaydetti.

Sağlık çalışanlarının çocuklara farklı konularda bilgiler verdiğini belirten Cin, 'Çocuklar hem nasıl sağlıklı olabileceklerini öğrendiler hem de öğrendikleri bilgi sayesinde çevrelerine faydalı olabilecek konuma geldiler. Etkinlik sayesinde ne zaman uyuyup ne zaman kalkacaklarını ve nasıl beslenmeleri gerektiğini öğrendiler. Onlar için çok olumlu bir etkinlik' ifadelerini kullandı.

Velilerden Kübra Tezcan da etkinliğin çocuklar ve veliler açısından değerli olduğunu belirterek, 'Çocuklarımıza çok katkı sağladığını düşünüyorum, gayet mutlu oldular. Diş eğitimi, psikoloji ve beslenme gibi konularda farkındalık kazandılar' dedi.

Halkkent Kadın ve Çocuk Atölyesindeki etkinliğe çocuklarıyla katılan Sevda Sulhan ise sağlık alanındaki bilgilendirme çalışmalarının her mahallede yapılması gerektiğini söyledi. Sulhan, 'Bizler ne kadar bilgilenirsek, çocuklarımızı da o kadar bilgilendirebiliriz. Mahallemizde böyle etkinlikler oldukça, bizler de katılıp çocuklarımıza örnek oluruz. Hepimiz için faydalı oldu. Çok yönlü bir sağlık eğitimi verildi. Çocuklarımız ve biz anneler için de gerekli olduğunu düşünüyorum' diye konuştu.

Etkinliğe 3,5 yaşındaki kızıyla katılan Merve Ertuğrul da programın özellikle veliler açısından yararlı olduğunu belirtti. Farklı branşlardan uzmanların çocukların gelişimiyle ilgili yönlendirmelerde bulunduğunu ifade eden Ertuğrul, 'Bilmediğimiz çok şey vardı. Farklı branşlardan uzmanlar vardı. Çocuğumuzda fark ettiğimiz bazı durumlarla ilgili yönlendirmelerde bulundular. Çocuklarımıza da eğitim verdiler' dedi.