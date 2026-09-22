Mersin'de üretici kadınlar, Trafik Parkta oluşturulan stantlarda el emeği ürünlerini vatandaşlarla buluşturarak hem aile bütçelerine katkı sağlıyor hem de üretimlerini daha geniş kitlelere tanıtma imkanı buluyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, kadınların üretim süreçlerine katılımını destekleyen çalışmalarıyla, el emeğinin ekonomik ve sosyal değere dönüşmesine katkı sunmayı sürdürüyor. Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda Trafik Parkta oluşturulan üretici kadın stantları, kendi imkanlarıyla üretim yapan kadınların emeklerini görünür kılabilecekleri ve ürünlerini doğrudan vatandaşlarla buluşturabilecekleri önemli bir alan oluşturuyorlar.

El emeğiyle ekonomik katkı, üretimle sosyal dayanışma

Yıllardır çeşitli alanlarda üretim yapan kadınlar, Büyükşehir Belediyesinin sunduğu imkanlar sayesinde ürünlerini daha geniş kitlelere ulaştırırken, emeklerinin karşılığında gelir elde ederek aile bütçelerine de destek oluyor. Her biri farklı bir hikayenin ve emeğin izini taşıyan stantlarda, kadınların elinden çıkan birbirinden renkli ürünler ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor. Seramikten örgüye, el yapımı oyuncaklardan çiçeklere, süs eşyalarından çeşitli dekoratif ürünlere kadar pek çok farklı çalışma, üretici kadınların hayal gücünü ve becerisini ortaya koyuyor.

'Kadınların emeğini görünür kılmaya devam edeceğiz'

Büyükşehir Belediyesi kadın emeğine ve emeğin görünürlüğüne verdiği öneme vurgu yapan Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Trafik Park Birim Personeli Hasan Arkan, kadınların hayatın her alanında olması adına memnuniyetle çalıştıklarını belirtti. Mersin'in kadın dostu bir kent olmasına değinen Arkan, 'Kadınların, üretimlerini ekonomik değere dönüştürmelerine destek olmak bizim için çok kıymetli. Buradaki üretici kadın stantları da bunun en güzel örneklerinden bir tanesi. Kadınlar kendi emekleriyle üretiyor, ürünlerini vatandaşlarla buluşturuyor ve aile ekonomilerine katkı sağlıyor. Biz de onların yanında olmaya, üretimlerini desteklemeye ve emeklerini daha görünür kılmaya devam edeceğiz' sözlerine yer verdi.