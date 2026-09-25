Mersin'de deniz kirliliğinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 53 kilometrelik kıyı şeridi 25 kamerayla 7 gün 24 saat izlenirken, deniz yüzeyindeki atıklar deniz süpürgesi, tekneler ve ekipler tarafından temizleniyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin denizinin temizliği ve korunması için yürüttüğü çalışmalara ara vermiyor. Çamlıbel Balıkçı Barınağı bölgesindeki temizlik yetkisi 9 Temmuz'da sona eren Büyükşehir Belediyesi, yeni yetki başvurusunun sonuçlanmasını beklerken de denizin kirlenmesine göz yummuyor. Yetki yeniden alınana kadar geçen süreçte de ekipler, deniz yüzeyindeki atıkları toplamayı ve temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı bünyesinde görev yapan Denizcilik Hizmetleri ve Denetim Şube Müdürlüğü ekipleri, Mersin'in denizini temiz tutmak ve korumak için 7/24 sahada. Çamlıbel Balıkçı Barınağı başta olmak üzere kentin kıyı kesimlerinde sürdürülen çalışmalarla, deniz yüzeyinde biriken katı ve sıvı atıklar toplanıyor.

Yetki bekleniyor, temizlik beklemiyor

Büyükşehir Belediyesinin Çamlıbel Balıkçı Barınağı bölgesindeki temizlik yetkisinin 9 Temmuz'da sona ermesinin ardından, yeniden yetki başvurusu yapıldı. Ancak yeni izin süreci devam ederken ekipler, 'yetkimiz yok' diyerek denizin kirlenmesini izlemek yerine, temizlik çalışmalarını sürdürmeyi tercih etti. Özellikle karasal kaynaklı çöp ve plastiklerin oluşturduğu kirliliğin deniz ekosistemine ulaşmasını önlemek amacıyla ekipler, farklı araç, ekipman ve yöntemlerle çalışmalar gerçekleştiriyor.

53 kilometrelik kıyı şeridi 7/24 gözlem altında

Deniz temizliği ve denetimde teknolojiden de etkin şekilde yararlanılıyor. Geçtiğimiz yıl hizmete alınan Elektronik Gemi Denetim Sistemi, kent genelinde 25 farklı noktada bulunan kameralarla, denizi kirleten gemileri anlık olarak tespit ediyor. Çeşmeli ile Tarsus Kulak mevkii arasındaki yaklaşık 53 kilometrelik kıyı şeridini 7/24 izleyen sistem sayesinde, ekiplerin fiziksel olarak ulaşmasının mümkün olmadığı noktalarda dahi denetim kesintisiz şekilde gerçekleştiriliyor. Deniz kirliliğine neden olan unsurların tespit edilmesinde önemli rol oynayan sistem, Büyükşehir Belediyesinin denizlerin korunmasına yönelik yürüttüğü çalışmalara teknolojik güç katıyor.

Deniz süpürgesi ve fiber tekneler de devrede

Deniz yüzeyindeki atıkların temizlenmesinde kullanılan ekipmanlar da kirliliğin türüne ve bölgenin özelliklerine göre değişiyor. Denizcilik Hizmetleri ve Denetim Şube Müdürlüğü bünyesinde bulunan deniz süpürgesi, konveyör sistemi sayesinde deniz yüzeyindeki atıkları toplayarak haznesine alıyor. Deniz süpürgesinin giremediği daha dar alanlarda ise fiber tekneler devreye giriyor. Ekipler, tekneler aracılığıyla ulaşılması güç noktalardaki atıkları da denizden çıkarıyor.

Hava ve su altı dronu ile de temizlik kontrolü yapılıyor

Bunun yanı sıra personel, günün farklı saatlerinde gözenekli filelerle deniz yüzeyinde rutin temizlik gerçekleştiriyor. Çamlıbel Balıkçı Barınağı, Atatürk Parkı, Adnan Menderes'in kıyı kesimleri ve Mersin Marinada sürdürülen çalışmalar kapsamında, deniz yüzeyinde bulunan çöpler tek tek toplanıyor. Denetimler için hava dronu kullanan ekiplerin bir diğer denetim aracı ise su altı dronu. Ekipler rutin olarak yaptıkları çalışmalarda, hava ve sualtı dronu ile temizlik kontrolü yapıyor.

'Şu an yetkimiz olmamasına rağmen, aralıksız bir şekilde temizlik yapıyoruz'

Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığında görev yapan Su Ürünleri Mühendisi Baran Kırboğa, yapılan deniz denetimi ve temizliği hakkında bilgi verdi. Kırboğa, 'Denizcilik Hizmetleri ve Denetim Şube Müdürlüğü olarak, yetkimiz çerçevesinde 53 kilometrelik alanı Elektronik Gemi Denetleme Sistemi ile 24 saat aralıksız bir şekilde denetliyoruz. Denetim teknelerimiz, hızlı botlarımız, deniz süpürgemiz, su altı ve hava dronumuz ile denetim ve temizlik görevlerini, şu an yetkimiz olmamasına rağmen aralıksız bir şekilde yapıyoruz. Denetimleri, özellikle gemi kaynaklı kirliliğin önlenmesi ve deniz ekosisteminin korunması için sürdürüyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak temiz bir çevre ve temiz bir deniz hedefi doğrultusunda Akdeniz'in mavisini korumaya, doğal yaşamı desteklemeye ve çevresel bilinci güçlendirmeye kararlılıkla devam etmekteyiz' dedi.