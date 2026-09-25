Mersin'de 138 milyon liralık yatırımla hayata geçirilecek Mezitli Kent Meydanı Projesinin temeli atıldı. Toplam 38 bin metrekarelik alanda yapılacak projede 16 bin 700 metrekare yeşil alan, 5 bin 200 metrekare kent meydanı ve 163 araçlık otopark yer alacak.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'Mezitli Kent Meydanı Temel Atma Töreni'ne katıldı. Mezitli'nin sosyal ve kültürel yaşamını canlandıracak proje, vatandaşların bir araya gelebileceği, dinlenebileceği ve keyifli vakit geçirebileceği yeni bir yaşam alanı oluşturacak. Kentin estetik dokusuna da katkı sunacak meydan, Mezitli'nin kamusal yaşamını güçlendiren önemli projelerden biri olarak hayata geçirilecek.

'Gecemiz, gündüzümüz Mersin'e hizmet etmek'

Törende konuşan Başkan Seçer, temeli atılan Kent Meydanı Projesi ile Mezitli'nin önemli bir eksikliğini gidermeyi hedeflediklerini belirterek, 'Görevimiz, gecemiz, gündüzümüz Mersin'e hizmet etmek ve vatandaşlarımızdan aldığımız görevi hakkıyla yerine getirmek. Bunu da ziyadesiyle başarılı bir şekilde yürütüyoruz. Mersin'de güzel şeyler oluyor' dedi.

2019'dan bu yana Mersin'in hem daha düzenli büyümesini sağlamak hem de yaşanabilir bir kent olma hüviyetine erişmesine katkı sunmak için çalışmaların sürdüğünü kaydeden Seçer, 'Yeşil alanlarıyla, temelini atacağımız meydanıyla, geniş caddeleriyle, düzenli yapılarıyla, kenti ve kentin geleceğini düşünerek yapılan imar ve altyapı çalışmalarıyla hizmetlerimizi yapıyoruz' diye konuştu. Büyükşehir Belediyesinin her yurttaşa eşit hizmet anlayışı ile kentte birlik, beraberlik ve huzur ortamının tesis edildiğini dile getiren Seçer, 'Bir arada yaşama hukukunun en güzel örneğini dünyaya veren, barış, huzur, kardeşliği tesis ettiğimiz Mersin ile ne kadar gurur duysak azdır. Kendimizi de vatandaşlarımızı da bu gurura dahil ediyorum. Mersin'in kazanımı, kentteki birlik, beraberlik görüntüsü ve vatandaşlarımızın bu duygularla yaşamasıdır' diye belirtti.

'Türkiye'nin sorunlarına bir çözüm üreteceksek, laboratuvarı Mersin'dir'

Türkiye'nin önemli bir süreçten geçtiğine değinen Seçer, 'Her zaman söylediğimiz bir tespit var, Türkiye'nin sorunlarını konuşacaksak, bu konuda bir çözüm üreteceksek, Türkiye'nin laboratuvarı Mersin'dir. Türkiye'de ne varsa Mersin'de o vardır. Yoksulluk, sosyal barış, toplumsal huzur ya da dış politika konuşacaksak bunu önce Mersin'de konuşmamız gerekecek. O nedenle çok önemli bir kentte görev yapıyoruz ve yaşıyoruz. Biz Mersin'e hizmet edenlerin temel görevlerinden bazıları elbette şehri ihya etmek, yolunu, altyapısını yapmak ama bana göre en insani ve kutsal görevimiz burada kardeşliği, birliği, beraberliği tesis etmektir' ifadelerine yer verdi.

'Mezitli Kent Meydanının, açılışını 180 gün sonra yapacağız'

'Mezitli Kent Meydanının hikayesinin göreve geldikleri yıllarda başladığını ifade eden Seçer, projenin ilk 5 yılın stratejik planında yer aldığını ancak imar düzenlemelerinin bugünlere kadar geldiğini aktardı. Hem Mersin Büyükşehir Belediyesi hem de Mezitli Belediyesinin ilgili birimlerinin yoğun çalışmalarıyla imar kaynaklı sorunları aştıklarını ve hukuki zemini hazır ettiklerini sözlerine ekleyen Seçer, '180 gün sonra da yine buraya geleceğiz ve mart aynının ortasında hep beraber meydanın açılışını yapacağız' dedi.

Meydanın maliyetinin 138 milyon lira olacağından bahseden Seçer, proje alanının toplam 38 bin metrekare olduğunu kaydetti. Projenin sadece betondan ibaret olmadığına dikkat çeken Seçer, 'Kent Meydanı denince aklımıza beton geliyor. Şehir zaten yüksek binalardan, betondan bıkmış ve vatandaş nefes alamıyor. Bu nedenle yeşil alan ve kent meydanları istiyor. Bu 38 bin metrekarenin 5 bin 200 metrekaresi kent meydanı, 16 bin 700 metrekaresi yeşil alan olacak' diyerek, kalan kısımlara da yürüme yolları ve otopark gibi farklı işlevler yükleneceğini ifade etti. İkinci etap çalışmaların da devam ettiğinden söz eden Seçer, 'Buraya gelen insanlarımız huzurlu ve güzel bir biçimde çocuklarıyla, arkadaşlarıyla, ailesiyle vakit geçirebilecekler. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun' dedi.

'Vatan Kuyuluk Farklı Seviyeli Bütünleşik Kavşak', kasım ayında vatandaşların hizmetinde

Temmuz ayı başında 'Vatan Kuyuluk Farklı Seviyeli Bütünleşik Kavşak Projesi'ne başladıklarını hatırlatan Seçer, bu kavşağın Mersin'deki en büyük katlı kavşak olacağını kaydetti. Katlı kavşaklar marifetiyle Mersin'de trafiğin büyük ölçüde rahatlayacağını vurgulayan Seçer, 'Son derece detaylı bir çalışma ve Mersin'de böyle bir çalışma ilk olacak' dedi ve kasım ayında Mersin halkının hizmetine sunacaklarının altını çizdi.

Mezitli İçme Suyu Şebeke Hattı Projesi, Mersin'in içme suyu altyapısını gelecek 50 yıla hazırlıyor

32 milyon 223 bin Euro yatırım bedeline sahip Mezitli İçme Suyu Şebeke Hattı Projesinde sona gelindiğini belirten Seçer, çalışmaların ekim ayı sonu itibarıyla tamamlanmasının planlandığını söyledi. Projenin Mersin'in önümüzdeki 50 yıllık içme suyu altyapısına katkı sağlayacağını ifade eden Seçer, 'Vatandaşımız bizden hizmet bekliyor, biz de yapıyoruz' şeklinde konuştu.

'13 ilçede tüm belediye başkanları ile uyumlu çalışan bir Büyükşehir Belediyesi var'

Mersin'in her noktasında çalışmaların disiplinli bir şekilde sürdürüldüğünün altını çizen Seçer, 'Son derece disiplinli, işine hakim ve yetkin kadrolarla çalışan bir Büyükşehir Belediyesi var. Sadece 2024 seçimlerinde aynı çatı altında seçime girdiğimiz arkadaşlarımızla değil, Anamur'dan Tarsus'a kadar 13 ilçemizde tüm belediye başkanlarımızla uyumlu şekilde çalışıyoruz. Bizim uyumlu olmamız Mersinli hemşehrilerimizin yararınadır. Yaptığımız işlerin daha kaliteli, hızlı ve memnuniyet verici olması için iş birliği yapmak durumundayız' dedi.

Seçer, hizmet noktasında siyasetin kenara bırakılması gerektiğini ifade ederek, 'Vatandaşlarımız kavga eden insanı izleyebilir ama sevmez. Siyasiler uzlaşmacı olmalı ve birbirini anlamalıdır. Bu vatandaşın menfaati açısından önemlidir. Mersin'de bugüne kadar böyle bir yönetim anlayışı oldu, bu nedenle Mersin'in huzuruna, birliğine ve beraberliğine dair dolu dolu konuşuyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı anlayışla çalışmalar devam edecek' ifadeleriyle projede emeği geçen ve programa katılan herkese teşekkür ederek konuşmasını sonlandırdı.