Mersin'de ortalama 5 dakikalık reaksiyon süresiyle Türkiye'nin en hızlı ikinci itfaiye teşkilatı olan Mersin itfaiyesi, teknolojik altyapısı ve eğitim faaliyetleriyle hizmet kapasitesini artırıyor. Teşkilata 2027 yılına kadar toplam 100 yeni itfaiye erinin katılması planlanıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, gençleşen kadrosu, güçlü teknolojik altyapısı ve bölgesel eğitim üssüne dönüşen ATA Eğitim Merkezi ile hizmet kapasitesini gözler önüne seriyor. Ortalama 5 dakikalık reaksiyon süresiyle Türkiye'nin en hızlı ikinci teşkilatı olan Mersin itfaiyesi, vatandaşların can ve mal güvenliğini 7/24 teminat altına alırken, tecrübesini farklı kentlerle de paylaşıyor.

Mersin itfaiyesi reaksiyon hızı bakımından Türkiye'nin 2.'si

Mersin itfaiyesinin sahadaki başarısının arkasında, kurumsal imkanlarla geliştirilen güçlü teknolojik altyapı yatıyor. Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) bünyesinde hayata geçirilen özel yazılım altyapısı, araç içi kamera sistemleri ve personelin kullandığı giyilebilir canlı yayın kameraları (body cam) sayesinde operasyonlar anlık olarak yönetiliyor.

Gelişmiş navigasyon ve uzaktan koordinasyon ağlarıyla olaylara müdahale süresi, merkezde yaklaşık 5 dakikaya kırsalda ise yaklaşık olarak 13 dakikaya kadar indirildi. Bu performansla Mersin itfaiyesi, reaksiyon hızı bakımından Türkiye'nin en hızlı ikinci itfaiye teşkilatı olarak dikkat çekici bir başarıya imza atıyor.

Saha gücüne taze kan, 100 yeni itfaiye eri daha geliyor

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in, itfaiye altyapısı ve teşkilatını güçlendirmeye yönelik verdiği destekle modern araç filosunu ve teknik ekipman kapasitesini her geçen gün artıran teşkilat, insan kaynağında da önemli bir gençleşme hamlesi sürdürüyor.

Fiziki yeterliliği ve teknik bilgisi yüksek ekiplerle sahadaki gücünü artıran teşkilata, önümüzdeki günlerde 50 yeni itfaiye eri daha dahil olacak. Kadroya nefes aldıracak bu adımın ardından, 2027 yılı içerisinde gerçekleştirilecek 50 kişilik 2. bir alımla birlikte, toplam 100 yeni itfaiyeci saha gücüne katılacak. Bu hamle ile kentin dört bir yanında vatandaşların can ve mal güvenliğini en üst seviyeye çıkarmak hedefleniyor.

Binlerce hayata dokunan bir saha mesaisi

Mersin itfaiyesi, 'Her can bizim için değerlidir' ilkesiyle, sahada aralıksız bir mesai yürütüyor. Teşkilatın ortaya koyduğu devasa operasyonel güç, sahadaki vaka sayılarında da kendini gösteriyor. Ekipler dönemsel müdahaleler kapsamında 13 bin 882 yangına anında müdahale ederken, 11 bin 326 teknik kurtarma operasyonunu başarıyla tamamladı. Zorlu şartlarda yürütülen çalışmalarda, 6 bin 701 insan ile 4 bin 625 can dostumuz kurtarılarak hayata bağlandı.

Eğitim ve önleyici hizmetlerle riskler azaltılıyor

Sadece olay anında değil, riskler henüz oluşmadan önce de sahada olan Mersin itfaiyesi, önleyici tedbirler ve toplumsal bilinçlendirme çalışmalarıyla da öne çıkıyor. Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen bin 111 ayrı program vasıtasıyla, 98 bin 694 vatandaşa hayati önem taşıyan afet bilinci kazandırıldı. Yangın Önleme Şube Müdürlüğü ekipleri ise muhtemel felaketlerin önüne daha başlamadan geçmek amacıyla, 7 bin 546 kapsamlı denetim ve önleme faaliyeti gerçekleştirdi. ATA Eğitim Merkezi de kapılarını topluma açarak, kent genelinde bir güvenlik kültürü oluşturulmasına katkı sundu. Genç kadrosu, akademik eğitim modeli, teknik kapasitesi ve 7/24 esasına dayanan çalışma disipliniyle Mersin itfaiyesi, İtfaiye Haftasında da güçlü ve modern yapısını bir kez daha sergiliyor.