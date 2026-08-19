Mersin'de sera yakınındaki barakada çıkan yangına zamanında müdahale ederek alevlerin seraya ve ormanlık alana sıçramasını önleyen belediye çalışanları, gösterdikleri duyarlılık nedeniyle teşekkür belgesiyle ödüllendirildi.

Alınan bilgiye göre olay, önceki gün Erdemli ilçesine bağlı Güneyli Mahallesi'nde meydana geldi. Kadın tarım işçilerinin serada çalıştığı sırada, ürünlerin sandıklanmasında kullanılan ahşap ve naylon kaplı barakada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede barakayı saran alevleri, o sırada bölgeden geçen Erdemli Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Limon Çiçeği Ekibi fark etti.

Araçlarını durdurarak yangına müdahale eden belediye çalışanları, ilk olarak yangın tüpüyle alevleri söndürmeye çalıştı. Ekip, ardından bölgede bulunan ilaç tankerindeki suyu kullanarak yangına müdahaleyi sürdürdü. Belediye çalışanlarının müdahalesiyle alevler, yakındaki seraya ve ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri de soğutma çalışması gerçekleştirdi.

Yangına müdahale eden personele teşekkür belgesi

Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara, yangının büyümesini engellemek için müdahalede bulunan Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Limon Çiçeği Ekibini makamında kabul ederek teşekkür belgesi verdi.

Başkan Kara, 'Güneyli Mahallemizde meydana gelen yangına Erdemli Belediyemizin personeli hızlı bir şekilde müdahale etmiştir. Göstermiş oldukları hızlı müdahale ve duyarlılıktan dolayı her bir mesai arkadaşımıza teşekkür ediyorum' dedi.

'Yangının ormanlık alana ve seraya geçmesini engelledik'

Yangını fark eden Limon Çiçeği Ekibinden Hikmet Tuncar ise ekip olarak yangına hızlı bir şekilde müdahale ettiklerini belirtti. Tuncar, 'Yangının ormanlık alana ve seraya geçmesini engelledik. İçeride sıfır bir motor, ürünler ve kasalar vardı. Motoru çıkardık ancak ürünler hızlı bir şekilde yandığı ve naylon damladığı için onlara müdahale edemedik. Yangını kontrol altına alırken aynı zamanda da 112'yi arayıp itfaiyeye haber verdik. Olay yerine gelen itfaiye ekibi de soğutma çalışması yürüttü' diye konuştu.