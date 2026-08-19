Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, merkez ve kırsal mahalle ayrımı yapmadan ilçenin ihtiyaç duyulan noktalarında yol, sokak ve kaldırım yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, bir yandan yeni yollar açarken diğer yandan bozulan yollarda bakım, onarım ve asfalt yama çalışmaları gerçekleştiriyor.

Akdeniz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, hazırlanan plan ve program kapsamında ilçenin farklı mahallelerinde çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Hal Mahallesi 6012 Sokak, Üç Ocak Mahallesi 5419 ve 5413 sokaklar, Mahmudiye Mahallesi 4810 ve 4823 sokaklar ile Gündoğdu Mahallesi 5730, 5722 ve 5724 sokaklarda kilit taşı ve karo tamiratı ile asfalt yama çalışmaları yapıldı.

Adanalıoğlu Mahallesi Arpa Sokakta yol açma çalışması gerçekleştiren ekipler, Kazanlı Mahallesi'nde ise ağır iş makinelerinin desteğiyle kısmen zarar gören yolu düzenleyerek vatandaşların kullanımına sundu.

'Akdeniz'in değişimi ve güzelleşmesi için çalışıyoruz'

Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikçi, ilçenin farklı noktalarında sürdürülen çalışmalarla ilgili yaptığı değerlendirmede, mahalle muhtarları ve vatandaşlardan gelen yol, sokak ve kaldırım taleplerinin en kısa sürede değerlendirmeye alındığını belirtti. Beşikçi, 'Akdeniz Belediyesi olarak; vatandaşlarımızın daha temiz, daha huzurlu ve güvenli bir kentte yaşamlarını sürdürebilmeleri için belediye olarak üzerimize düşen görev, yetki ve sorumlulukları eksiksiz ve zamanında yerine getirmenin mücadelesini veriyoruz. Bir yandan iyi koordine edilmiş personelimizle güçlü bir iletişim içinde olurken; diğer yandan muhtarlarımız ve vatandaşlarımızla da kesintisiz bir diyalog halindeyiz' dedi.

Hiçbir ayrım yapmadan Akdeniz'in 65 mahallesine ihtiyaç duyulan hizmetleri ulaştırmaya devam edeceklerini kaydeden Beşikçi, 'Bu vesileyle her yönüyle daha temiz, güvenli ve düzenli bir kent ve yaşam için; Akdeniz'in ve mahallelerimizin değişimi ve güzelleşmesi için emek veren fen işlerine bağlı saha ekiplerimize de teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.