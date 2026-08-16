Tarsus Belediyesi tarafından Kahraman Gülek Mahallesi'nde yürütülen yol çalışmaları devam ediyor. Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, mahallede sürdürülen çalışmaları yerinde inceleyerek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Belediye ekiplerince mahallede bu yıl 10 bin metrekare parke döşenmesi planlanırken, çalışmalar kapsamında şu ana kadar 6 bin 500 metrekarelik bölüm tamamlandı. Kalan kısmın da birkaç gün içerisinde tamamlanmasının hedeflendiği bildirildi.

Çalışma programında parke döşemesinin yanı sıra yama ve sathi kaplama uygulamaları da yer alıyor. Karboğazı'nda başlayan yama çalışmaları Kahraman Gülek Mahallesi merkezinde devam ederken, yıl içerisinde 6 kilometrelik yolun sathi kaplama yöntemiyle yenilenmesi planlanıyor.

'Vatandaşlarımız bu sene hizmete doyacak'

Mahallenin geniş bir coğrafyaya sahip olduğunu belirten Başkan Ali Boltaç, yürütülen çalışmaların gelecek yıl daha kapsamlı şekilde sürdürülmesi gerektiğini ifade etti. Boltaç, 'Vatandaşlarımız bu sene Kahraman Gülek'te hizmete doyacak ancak benim için yeterli değil. Önümüzdeki sene Kahraman Gülek'le ilgili bütün sorunları çözme arzusu içerisindeyim' dedi.

Bütçenin hizmet kapasitesi açısından önemine değinen Boltaç, imkanların güçlenmesiyle mahalleye ayrılan payın da artırılacağını kaydetti. Kış aylarında hava şartları nedeniyle çalışma sezonunun sınırlı olduğuna dikkat çeken Boltaç, yaz döneminde gerçekleştirilen uygulamaların uzun süre kullanılabilir olmasına önem verdiklerini belirtti.

Vatandaşların taleplerini dinledi

Çalışmaları incelemesinin ardından mahalle esnafı ve vatandaşlarla sohbet eden Başkan Boltaç, bölge sakinlerinin talep ve önerilerini dinledi. Vatandaşların gösterdiği yol güzergahlarını da yerinde inceleyen Boltaç, özel mülkiyet nedeniyle muvafakat alınması gereken noktalarla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Temizlik konusunda iletilen taleplerin ise ilgili birimlere aktarılması için gerekli yönlendirmelerin yapıldığı belirtildi.

Başkan Boltaç, Kahraman Gülek Mahallesi sakinlerine desteklerinden dolayı teşekkür ederek ziyaretini tamamladı.