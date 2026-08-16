Mersin Büyükşehir Belediyesi, Aydıncık ilçesinde ulaşım altyapısını güçlendirmek amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında Atatürk Mahallesi Batur Caddesi'nde yaklaşık 1,5 kilometrelik sathi asfalt çalışmasını tamamladı.

Batur Caddesi, yeni yerleşim alanlarına ulaşımın yanı sıra tarımsal üretim açısından da önemli bir güzergah olarak öne çıkıyor. Yol boyunca bulunan sulama kanalları ve altyapı hatları, bölgedeki üreticilerin örtü altı tarım alanlarının sulanmasında kullanılıyor. Yenilenen yolun hem mahalle sakinlerinin hem de üreticilerin ulaşımını kolaylaştırması hedefleniyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi ile Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı ekiplerinin koordinasyonunda gerçekleştirilen çalışmayla yol daha güvenli ve konforlu hale getirildi.

'Bin 500 metrelik sathi asfalt çalışmasını tamamladık'

Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Aydıncık Şube Şefi ve Yol Yapım Birimi Ekip Sorumlusu Birol Tıraş, Batur Caddesi'nin 2026 yılı sathi asfalt programında yer aldığını belirtti. Tıraş, konut yapımı alışmaları nedeniyle bölgede yaklaşık 300 hanelik yeni bir yerleşim oluştuğunu ve altyapı çalışmalarının ardından yolun asfaltlandığını söyledi.

Tıraş, Aydıncık'ta 2026 yılı kapsamında yaklaşık 40 kilometrelik asfalt çalışması gerçekleştireceklerini belirterek, çalışmaların MESKİ ve diğer altyapı kurumlarıyla koordineli şekilde sürdürüldüğünü ifade etti.

'Yolun yenilenmesine ihtiyaç vardı'

Atatürk Mahallesi Muhtarı Adem Öz ise konutların yapılmasıyla bölgede nüfusun arttığını, inşaat sürecinde kullanılan iş makineleri ve kamyonlar nedeniyle yolun ciddi şekilde deforme olduğunu söyledi. Altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından yolun asfaltlanmasından memnuniyet duyduklarını belirten Öz, Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teşekkür etti.

Konutlarda yaşayan vatandaşlar da yenilenen yoldan memnun olduklarını dile getirdi.