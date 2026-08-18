Mersin'in Akdeniz ilçesinde park ve yeşil alanlarda bakım, onarım, budama ve temizlik çalışmaları gerçekleştiriliyor. Ekipler, risk oluşturan ağaçların budanmasından çocuk oyun gruplarının onarımına kadar birçok noktada çalışma yürütüyor.

Akdeniz Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki park ve yeşil alanlarda bakım çalışmalarını sürdürüyor. Merkez ve kırsal mahallelerde yürütülen çalışmalar kapsamında çimler biçilirken, ağaç ve çalılar budanıyor, zarar gören alanların bakım ve onarımları gerçekleştiriliyor.

Ekipler, Mersin Millet Bahçesinin her iki etabının yanı sıra Ahmet Taner Kışlalı, Hrant Dink, 2 Temmuz Madımak, Dr. Sadık Ahmet, Abdullah Şahutoğlu Mahallesi ve Huzurkent Adnan Menderes Mahallesi Şehit Nihat Özsoy parklarında çim biçme, temizlik, bakım ve onarım çalışması yaptı.

Camili Mahallesi Mezarlık yolu üzerinde sürücülerin görüşünü engelleyerek risk oluşturduğu belirtilen ağaç ve çalılar da ekipler tarafından budandı. Emek Mahallesi Parkı ile Lale Parkında zarar gören çocuk oyun grupları onarılırken, talep üzerine Atatürk Lisesinin bahçesine bank ve çöp kovaları yerleştirildi.

Leyla Söylemez Parkında masa imalatı ve montajı gerçekleştiren ekipler, Okan Merzeci ve Ahmet Kaya parklarında meydana gelen elektrik arızalarını da giderdi. Evci Mahallesi Kahve Sokakta ise yaya ve araç ulaşımını olumsuz etkileyen yoğun ot yığınları kaldırıldı.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin ayrıca ilçe sınırlarında bulunan okul, cami, dernek ve kamu yararına çalışan sivil toplum kuruluşlarından gelen budama, biçme ve temizlik taleplerine yönelik çalışmalarını da sürdürdüğü bildirildi.