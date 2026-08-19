Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, Civanyaylağı Mahallesi'nde esnaf, üretici, besici ve vatandaşlarla bir araya gelerek bölgenin sorun ve taleplerini dinledi.

Civanyaylağı Mahallesi'ndeki kıraathanede vatandaşlarla sohbet eden Beşikci, mahalle sakinlerinin taleplerini belediye görevlilerine not ettirdi. Buluşmada özellikle çiftçi ve üreticiler, sulama sıkıntıları, bahçe yollarında yaşanan bozulmalar ve yağışlı dönemlerde meydana gelen heyelanlar nedeniyle oluşan sorunları dile getirdi.

Beşikci, yakın zamanda meydana gelen heyelanlar nedeniyle tarım yollarında yaşanan sıkıntıların giderilmesi ve üreticilerin sulama konusunda yaşadığı sorunların incelenerek çözülmesi için ilgili birim müdürlerine talimat verdi. Vatandaşların taleplerini dinleyen Beşikci, sorun yaşanan bölgelerde de incelemelerde bulundu.

Sorunların çözümü noktasında ilgili kamu kurumlarıyla iletişim ve işbirliği içerisinde olacaklarını belirten Beşikci, kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşların taleplerinin takip edileceğini ifade etti.

Tedavi gören vatandaşa moral verdi

Öte yandan Beşikci, hastalığı nedeniyle bir süredir tedavi gören ve evinde dinlenen Civanyaylağı Mahallesi sakini yaşlı bir kadını da evinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Vatandaşa moral veren Beşikci, evle ilgili dile getirilen talepleri dinleyerek gerekli çalışmaların yapılması için belediye yetkililerine talimat verdi.

Beşikci, merkez mahallelerin yanı sıra tarım ve besicilikle geçimlerini sağlayan kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşların da ihmal edilmeyeceğini belirterek, her fırsatta vatandaşlarla bir araya gelmeye ve sorunların çözümü için çalışma yürütmeye devam edeceklerini kaydetti.