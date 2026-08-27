Mersin Büyükşehir Belediyesinin Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezleri, üniversite hayali kuran gençlere destek olmayı sürdürüyor. Bozyazı'da LGS hazırlığı için kurs merkezinden yararlanan Hatice Kübra Sezer, fen lisesinin ardından YKS'de de başarılı olarak Hacettepe Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesini kazandı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesindeki kurs merkezlerinden destek alan Hatice Kübra Sezer, ortaokul döneminde başladığı eğitim desteğini lise yıllarında da sürdürdü. LGS'de başarılı olarak fen lisesine yerleşen Sezer, üniversite sınavı hazırlığında da Büyükşehir Belediyesi'nin Bozyazı'daki Kurs Merkezinden faydalandı.

Kurs Merkezi Bozyazı Şubesi Kurs Sorumlusu Reydan Oktan, öğrencilerin akademik gelişimlerinin yanı sıra rehberlik çalışmaları ve veli iletişimiyle de desteklendiğini belirterek, yıl boyunca öğrenci, öğretmen ve veli iş birliğini sürdürdüklerini söyledi. Oktan, Hatice Kübra'nın hedefleri olan, çalışkan ve pes etmeyen bir öğrenci olduğunu ifade ederek başarısından dolayı gurur duyduklarını kaydetti.

Hatice Kübra Sezer ise hem LGS hem de YKS hazırlık sürecinde kurs merkezindeki öğretmenlerin kendisine büyük katkı sağladığını belirterek, 'Çok ilgili ve fedakar öğretmenlerimiz var. Rehberlik servisimiz de gerçekten çok iyiydi. LGS'de de YKS'de de Mersin Büyükşehir Belediyesi Kurs Merkezi bizim hep yanımızdaydı' dedi.

Sezer'in babası Ali Sezer de kızının Hacettepe Üniversitesi'ni kazanmasından dolayı büyük gurur yaşadıklarını belirterek, Bozyazı'ya böyle bir eğitim merkezi kazandırdığı için Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'e teşekkür etti.