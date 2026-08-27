Mersin'de liseli gençler, görme engelli bireylerin günlük yaşamını kolaylaştırmak amacıyla yapay zeka destekli 'MERSULA' isimli akıllı sesli çevre asistanı geliştirdi. Telefon kamerasıyla çevredeki nesne ve engelleri algılayarak kullanıcıyı sesli yönlendiren uygulama, görme engellilerin daha bağımsız hareket edebilmesini hedefliyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesinin her alanda desteklediği gençler, bilim insanı olma yolunda ilerliyor. Tarsus'ta bulunan Ötüken Vadi Park Kadın ve Çocuk Atölyesinden faydalanan liseli gençler, gelişen teknolojiyi kullanarak hayatı herkes için daha kolay bir hale getirmeyi hedefledi ve görme engelliler için 'MERSULA' isimli akıllı sesli çevre asistanını icat etti. 'MERSULA önümde ne var?' komutu ile çalışan yapay zeka destekli asistan sayesinde adımlarını özgürce atabilecek olan görme engelli vatandaşlar, sosyal hayatlarını gönüllerince organize edebilme şansı da yakalayacaklar.

Büyükşehir Belediyesinin destekleri ile gençler bilim dünyasına ilk adımlarını MERSULA ile attı

'Çevreni algılar, yoluna eşlik eder' sloganıyla ilk denemelerine başlanan yeni teknoloji; sesli komut, akıllı uyarı, yapay zeka destekli yönlendirme ve gizliliği sayesinde, görme engellilerin yaşamlarını kolaylaştırmaya hazırlanıyor. Şapka prototipi ile basit engeller karşısında sesli uyarı alma şansı da yakalayan görme engelli yurttaşlar; telefonda yer alacak uygulama sayesinde ise sokakta engellere takılmadan yürüme, adrese yönlendirme, market alışverişi yapma ve ev içinde kayıp eşyaları bulamama gibi birçok sorundan kurtulacak.

'Atölye birçok teknolojik konuda öğrencilerin gelişimine katkı sağlıyor'

Tarsus Ötüken Vadi Park Kadın ve Çocuk Atölyesi Sorumlusu Emre Aşkın, geliştirilen akıllı sesli çevre asistanı 'MERSULA' ile şapka prototipinin detaylarını paylaştı. Atölyenin uzun zamandır birçok teknolojik konuda öğrencilerin gelişimine katkı sağladığını söyleyen Aşkın, bu kez de teknolojiyi insanlık yararına kullanmak amacıyla bir proje geliştirdiklerini belirtti. Proje için lise öğrencileriyle çalıştıklarını kaydeden Aşkın, 'Yapay zeka tabanında bir mobil uygulama geliştirdik. Bu uygulamayı geliştirirken de konuyu 2'ye ayırdık. Birincisi başlangıç bir prototip örneği oluşturmaktı. Etrafımızda çok çabuk bulabileceğimiz birkaç sensör bağlantısı gerçekleştirerek ve internetten de yararlanarak basit bir şapka modeli yaptık. Bu şapka modeli, önde bir engel çıktığında sensör uyarı sistemiyle destek sağlıyor' dedi.

'2. aşamada, yapay zeka destekli bir android mobil uygulaması geliştirdik'

Başlangıç düzeyindeki bu uygulamayı daha da ileri bir seviyeye taşıdıklarını vurgulayan Aşkın, 2. aşama olarak yapay zeka destekli bir android mobil uygulaması geliştirdiklerinden söz etti. Uygulama hakkında da bilgi veren Aşkın, 'Bu uygulamada da kamerayı bir göz olarak düşündük. Bu göz yardımıyla, etraftaki nesneleri algılayan ve bu nesneleri kişisel bir asistan yardımıyla sesli olarak kullanıcıya aktaran bir model yaptık. Modelimiz, etrafımızdaki birçok nesneyi tanıyabiliyor. Nesneye olan mesafe uzaklıklarını ölçebiliyor ve kullanıcıyı bilgilendiriyor. Ek olarak da uygulama aracılığıyla etraftaki nesneyi bulma özelliği ekledik. Kaybettiğiniz bir nesneyi bulabiliyorsunuz' diye konuştu.

Bu tür donanımsal ürünlere ulaşımın zor ve maliyetli olduğunu, buna karşın telefon destekli bir uygulamanın daha erişilebilir olduğunu belirten Aşkın, 'O yüzden telefon destekli bir çözüm sağladık. Bu uygulamamız, yakın zamanda insanlık yararına teknoloji kategorisindeki etkinliklere dahil olacak. Öğrencilerimiz bu alanda kendi girişimciliklerini ortaya koyacaklar' dedi.

Geliştirdikleri uygulamaya benzer çalışmaları araştırdıklarını söyleyen Aşkın, bu çalışma için de Google ve Microsoft'un geliştirmiş olduğu uygulamalardan esinlendiklerini ve bunların eksiklerine odaklanarak, kullanıcıya daha etkili olması amacıyla özellikler eklemeye devam ettiklerini aktardı.

'Atölyemiz her yaştan çocuğa hitap ediyor'

Çağın teknoloji ve yapay zeka çağı olmasının bilinciyle hareket ettiklerini, öğrencileri de 21. yüzyıl becerilerini kazanmaları noktasında teşvik edip farkındalıklarının artmasına destek olduklarını söyleyen Aşkın; teknolojiyi sadece mühendislik becerileri olarak değil, iletişim becerileri olarak da ele alıp, insanlık yararına neler yapılabilir diye tartıştıklarını ve ortaya proje çıkarmaya çalıştıklarını kaydetti. Aşkın, 'Bunlar başlangıç ve prototipleri. Ama gençlerin bu işleri daha ileri seviyeye taşımak için önlerinde uzun bir eğitim yolculukları var. Kendilerini geliştirebilir ve ilgili bölümlere de giderek profesyonelleşebilirler. Bizler onların erken yaşta farkındalıklarının artmasına destek oluyoruz. Bu anlamda atölyemiz her yaştan çocuğa hitap ediyor' şeklinde konuştu.