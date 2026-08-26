Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikçi, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Adanalıoğlu Kültür ve Sanat Evini ziyaret ederek kursiyerlerle bir araya geldi. Beşikçi, öğrenmek, üretmek ve meslek sahibi olarak istihdama katılmak isteyen Akdenizli kadınları kültür ve sanat evlerinde düzenlenen kurslara katılmaya davet etti.

Adanalıoğlu Kültür ve Sanat Evindeki ziyareti sırasında minik öğrencilerin hazırladığı halk oyunları gösterisini izleyen Beşikçi, ardından kursiyer kadınların el emeğiyle hazırladığı ürünlerin yer aldığı sergiyi gezdi. Kültür ve sanat evinde yürütülen kurs ve eğitim faaliyetleri hakkında yetkililer ve eğitmenlerden bilgi alan Beşikçi, kadın kursiyerlerle de sohbet etti.

Adanalıoğlu'nda kadın ve gençlerin farklı alanlarda mesleki ve beceri eğitimlerinden faydalandığını belirten Beşikçi, kültür ve sanat evlerinin vatandaşların kendilerini geliştirmelerine önemli katkı sunduğunu söyledi.

Kadınların eğitim aldıktan sonra kazandıkları becerilerle üretim ve istihdam süreçlerine daha kolay dahil olabildiğini ifade eden Beşikçi, 'Bugün burada gördüğümüz el emeği ürünler, kadınlara fırsat verildiğinde neler başarabileceklerinin de bir kanıtıdır. Meslek ve beceri kazanmak, öğrenmek, üretmek, gelişmek ve tüm bunları yaparken de kendini geliştirmek isteyen tüm Akdenizli kadınları mahalle kültür sanat evlerimizde verdiğimiz kurs ve eğitimlere katılmaya çağırıyorum' dedi.

Beşikçi, kültür ve sanat evlerindeki eğitimlerin kadınların özgüvenlerinin artmasına da katkı sağladığını belirterek, 'Birçok kursiyerimiz, buradaki eğitimini tamamladıktan sonra bir beceri kazanıyor, kendine güveni artıyor ve üretim ve istihdam sürecine çok daha kolay katılabiliyor. Her türlü zorluğa karşın kendini geliştiren, öğrenen, ardından üreten ve istihdama katılan Akdenizli kadınları tebrik ediyorum' diye konuştu.

Kültür ve sanat evlerinde emeği bulunan personel ve eğitmenlere de teşekkür eden Beşikçi'nin ziyaretine Akdeniz Belediyesi Başkan Yardımcısı Mustafa Gündüz ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Salih Arı da katıldı.