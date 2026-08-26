Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikçi, mahalle ziyaretleri kapsamında Adanalıoğlu bölgesinde 3 mahallenin muhtarı ve vatandaşlarla bir araya geldi. Beşikçi, vatandaşların sorun, talep ve önerilerini yerinde dinlerken, taziye evi projesi ve tarım yollarının düzenlenmesi konularında çalışma başlatılması talimatı verdi.

Mahalle ziyaretlerini sürdüren Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikçi, Adanalıoğlu'nda vatandaşlarla buluştu. Muhtarlar ve bölge sakinleriyle sohbet eden Beşikçi, mahallelerin ihtiyaçları, vatandaşların talepleri ve çözüm bekleyen sorunlar hakkında bilgi aldı.

Ziyarette, bölgede yapılması planlanan taziye evi projesi de gündeme geldi. Vatandaşların ortak kullanımına sunulacak sosyal ve kamusal alanların artırılmasının önemine dikkat çeken Beşikçi, projenin mahalle sakinlerinin ihtiyaçlarına katkı sağlayacağını ifade etti.

Vatandaşların tarım arazilerine ulaşımı sağlayan yolların düzenlenmesi yönündeki taleplerini de dinleyen Beşikçi, üreticilerin ulaşım sorunlarının giderilmesi ve tarımsal alanların daha verimli kullanılabilmesi amacıyla çalışma başlatılması için ilgili birimlere talimat verdi.

'Sorunu yerinde görüp çözümü yerinde üretiyoruz'

Belediyecilik anlayışlarının vatandaşın taleplerini merkezden değerlendirmekle sınırlı olmadığını belirten Beşikçi, mahalleleri yerinde ziyaret ederek sorunları doğrudan vatandaşlardan dinlediklerini söyledi. Beşikçi, 'Mahallelerimizi ziyaret ederek sorunları yerinde tespit ediyor, hemşerilerimizin taleplerini doğrudan kendilerinden dinliyoruz. Vatandaşımızın eksik ve ihtiyaçlarını yerinde görmek ve mümkün olan en kısa sürede çözüm üretmek büyük önem taşıyor' dedi.

Ortak kullanıma yönelik kamusal alanların oluşturulması konusunda mahallelerden gelen talepleri önemsediklerini ifade eden Beşikçi, 'Yapılacak taziye evi de bu anlayışımızın bir gereğidir. İnsanlarımızın sosyal hayatına katkı sağlayacak, vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu alanları kazandırmaya devam edeceğiz' diye konuştu.

'Üreticimizin yanında olacağız'

Adanalıoğlu bölgesindeki tarımsal üretimin önemine de vurgu yapan Beşikçi, üreticilerin ihtiyaçlarının karşılanması için çalışmaların sürdürüleceğini belirtti. Beşikçi, 'Üreticimizin emeğinin karşılığını alabilmesi, tarım arazisi yollarının daha düzenli ve verimli kullanılabilmesi için üzerimize düşen sorumluluğu yerine getireceğiz. Sizlerden gelen talepler doğrultusunda bahçe yollarının düzenlenmesi için çalışmalarımızı başlatıyoruz. Yakın zamanda Tarımsal Hizmetler Müdürlüğümüz aracılığıyla Akdenizli üreticilerimize kapsamlı ve doğrudan hizmet sunacağız' ifadelerini kullandı.

Ziyaret kapsamında bölge esnafını da ziyaret eden Beşikçi, esnafa hayırlı ve bereketli kazançlar diledi. Beşikçi, programının son bölümünde ise mahalle muhtarlarıyla birlikte Adanalıoğlu sahilinde incelemelerde bulundu.