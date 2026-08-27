Mersin Sinema Ofisi, 14-15 Ekim'de İspanya'da düzenlenecek Shooting Locations Marketplace 2026'da Mersin'in doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleri ile film ve dizi çekimlerine sunduğu imkanları uluslararası yapımcılara tanıtacak.

Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Mersin Sinema Ofisi (MSO), Türkiye'den Avrupa Film Komisyonları Ağına (EUFCN) üye tek sinema ofisi olarak uluslararası alanda Mersin'in tanıtımına katkı sunmayı sürdürüyor. MSO, 14-15 Ekim 2026 tarihlerinde İspanya'nın Valladolid kentinde düzenlenecek Shooting Locations Marketplace 2026'da yerini alarak Mersin'i uluslararası film endüstrisine tanıtacak.

Mersin'in sahip olduğu doğal, tarihi ve kültürel zenginliklerin yanı sıra film ve dizi yapımlarına sunduğu imkanların da anlatılacağı fuarda, MSO'nun yapım ekiplerine sağladığı destekler öne çıkarılacak. Mersin, Akdeniz kıyılarından Toros Dağlarına, antik kentlerden tarihi sokaklara, kırsal alanlardan modern kent dokusuna kadar kısa mesafeler içerisinde farklı çekim atmosferleri sunan güçlü bir prodüksiyon destinasyonu olarak tanıtılacak.

Mersin'in Tanıtımında sinema kültürü önemli bir rol oynuyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi, kentin tanıtımını farklı alanlarda sürdürdüğü çalışmalarla desteklerken, MSO'da sinema sektörünü bu tanıtımın önemli araçlarından biri haline getiriyor. Film ve dizi ekiplerinin kentte daha kolay çekim yapabilmesi amacıyla lokasyon araştırması, izin süreçleri, kamu kurumlarıyla koordinasyon, lojistik ve saha desteği sağlayan MSO, Mersin'in ulusal ve uluslararası yapımlar için tercih edilen bir çekim merkezi olması yönünde çalışmalarını sürdürüyor.

MSO başarıdan başarıya koşuyor

MSO'nun uluslararası görünürlüğünü güçlendiren gelişmelerden biri de destek verdiği ilk uzun metrajlı film olan 'Kesilmiş Bir Ağaç Gibi'nin başarısı oldu. Yönetmenliğini Tunç Davut'un üstlendiği film, 99. Akademi Ödülleri'nde (Oscar) En İyi Uluslararası Film kategorisinde Türkiye'nin resmî aday adayı olarak seçildi. 9 Mayıs-12 Haziran 2024 tarihleri arasında Tarsus'ta çekilen filme; mekan araştırması, izinler, kamu kurumlarıyla iletişim, lojistik ve saha desteği başta olmak üzere çekim sürecinin farklı aşamalarında MSO tarafından destek sağlandı.

MSO'nun Türkiye'den EUFCN'ye üye tek sinema ofisi olması da kentin uluslararası film sektöründeki konumunu güçlendiriyor. Valladolid'de gerçekleştirilecek fuar sayesinde Mersin'in çekim imkanların, MSO'nun yapım ekiplerine sunduğu hizmetlerin ve kentin turizm potansiyelinin uluslararası yapımcılarla buluşturulması hedefleniyor. Böylece Mersin Büyükşehir Belediyesi, kentin tanıtımına sinemadan turizme uzanan farklı alanlarda katkı sunmayı sürdürüyor.