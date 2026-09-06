Mersin Büyükşehir Belediyesi, açık hava sineması etkinlikleriyle yaz akşamlarında vatandaşlara nostaljik sinema keyfi yaşatmaya devam ediyor. 'Sandalyeni kap gel' çağrısıyla gerçekleştirilen etkinliğin bu kez adresi Tarsus oldu. Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Ülker Aydın Parkı karşısında düzenlenen etkinlikte vatandaşlar, 'Hükümet Kadın' filmini açık havada izledi.

Her yaştan vatandaşın ilgi gösterdiği etkinlikte izleyiciler kimi zaman filmin duygusal sahnelerinde hüzünlenirken, kimi zaman da kahkahalarla eğlendi. Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından dağıtılan patlamış mısır ve limonata ise sinema keyfine eşlik etti.

Açık hava sineması, yetişkinlere geçmişin mahalle kültüründeki sinema gecelerini hatırlatırken, ilk kez açık hava sineması deneyimi yaşayan vatandaşlar da etkinliğin atmosferinden memnun kaldı.

'Mersinli vatandaşlarımızı sinemanın her alanında buluşturuyoruz'

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kent Katılımı ve Sivil Toplum ile İlişkiler Şube Müdürü Başar Akça, Mersin Sinema Ofisi tarafından kent genelinde gerçekleştirilen sinema etkinliklerinin Tarsus'ta da vatandaşlarla buluşmasının kendileri açısından anlamlı olduğunu söyledi.

Mersin'de deniz kenarında ve açık havada gerçekleştirilen gösterimlerin ardından, yaklaşık 9 bin yıllık geçmişe sahip Tarsus'ta da sinemaseverlerle bir araya geldiklerini belirten Akça, 'Mersin Sinema Ofisi, gerek sinema gösterimleri gerek söyleşiler ve atölye çalışmalarıyla yıl boyu sinemayı her alanda Mersinli vatandaşlarımızla buluşturacak' dedi.

'Mersin'in sinemayla anılan bir kent olması için çalışıyoruz'

Vatandaşlardan etkinliklere yönelik olumlu geri dönüşler aldıklarını ifade eden Akça, açık hava sineması gösterimlerini kentin diğer ilçelerinde de sürdürmeyi planladıklarını kaydetti. Mersin'in sinemayla anılan bir kent olması için çalışmalar yürüttüklerini belirten Akça, 'Yapımcıları ve yönetmenleri şehrimize çekip, hikayelerinin Mersin'de ve ilçelerinde yazılmasına imkan vermek için kolaylaştırıcı hizmetler sağlıyoruz. Öte yandan Mersin'de sinemanın her türlü seçkisini, her türlü endüstriyel üretimini de vatandaşlarımızla buluşturuyor olmanın büyük bir mutluluğunu yaşıyoruz' diye konuştu.

'Mahalle sakinlerinin böyle etkinliklere ihtiyacı var'

Tarsus Şehitler Tepesi Mahallesi Muhtarı Ruhi Güngör ise açık hava sineması etkinliğinin mahallede birlik ve beraberlik duygusunu güçlendirdiğini söyledi.

Etkinlikten duyduğu memnuniyeti dile getiren Güngör, geçmişte mahalle kültürünün önemli parçalarından biri olan bu tür organizasyonların günümüzde giderek azaldığını belirterek, 'Vatandaşların bir araya gelerek yeni kişileri tanıması ve böyle bir organizasyona eşlik ederek film izlemeleri, mahalle kültüründeki birlik ve beraberliği sağlayan en güzel etkinliklerden biri' ifadelerini kullandı.

Etkinliğe yoğun katılım olduğunu belirten Güngör, 'Mahalle sakinlerimizin böyle etkinliklere ihtiyacı var. Vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesinin ikramları eşliğinde komşularıyla film izleyerek çok güzel vakit geçiriyorlar' dedi.

Çocuklar ve yetişkinler birlikte izledi

Etkinliğe katılan vatandaşlardan Azra Gürlek, açık hava sinemasının nostaljik bir atmosfer oluşturduğunu belirterek, etkinliğin Tarsus için çok güzel düşünüldüğünü söyledi. Hatice Akça da etkinliğin mahallelerine kadar gelmesinden dolayı mutlu olduklarını ifade ederek, güzel bir akşam geçirdiklerini kaydetti.

İlk kez açık hava sinemasına katıldığını belirten Rüzgar Aras Dibiç ise filmi çok sevdiğini söyleyerek, 'Mısır ve limonata da dağıtılıyor. Çok keyif alıyorum. İlk defa açık hava sineması etkinliğine geldim, çok eğleniyorum' dedi.