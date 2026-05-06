Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Türkiye'nin son 23 yılda savunma sanayiinde yaşadığı gelişime işaret ederek 'Son 23 yılda Türkiye Cumhuriyeti savunma sanayiinde bir devrim yaşadı. Ben bir değişim yaşadı demiyorum bir devrim yaşadı. Geçmişte yüzde 80'in üzerinde dışa bağımlı olan savunma sanayiimiz, bugün yüzde 80'in üzerinde yerli ve millî imkânları olan bir savunma sanayiinde ulaştık' dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul'da düzenlenen SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'na katıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'a fuar ziyaretinde Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol ve SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar da eşlik etti.

Heyet, fuar kapsamında ASELSAN ve Baykar stantlarını ziyaret ederek yeni nesil savunma sanayi ürünleri hakkında yetkililerden bilgi aldı. ASELSAN standında sergilenen Tufan ve Kılıç denizaltı araçları da incelenirken, sistemlerin teknik özelliklerine ilişkin bilgi alındı. Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayindeki gelişimini yansıtan ürünlerin incelendiği ziyarette, yüksek teknolojiye dayalı sistemler dikkat çekti.

Fuarda yapılan incelemelerde, Türkiye'nin savunma sanayinde son yıllarda kaydettiği ilerlemeye vurgu yapılırken, yerlilik oranının artmasıyla birlikte dışa bağımlılığın azaldığı ve ihracat kapasitesinin güçlendiği değerlendirildi. Program kapsamında fuar alanını gezen heyetin, farklı stantları da ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

'Türkiye savunma sanayiinde bir devrim yaşadı'

Fuarda açıklamalarda bulunan Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin son 23 yılda savunma sanayiinde yaşadığı gelişime işaret ederek, 'SAHA Expo'yu gezme imkânımız oldu. Açıkçası ürünlerin tamamını görmeye vakit yetmedi; çok daha fazla zaman ayırmak gerekiyor. Ancak gördüklerimizle büyük bir gurur duyduk. Türkiye'nin savunma sanayiinde geldiği noktayı somut ürünlerle ortaya koyan çok önemli bir fuardayız. Son 23 yılda Türkiye Cumhuriyeti savunma sanayiinde bir devrim yaşadı. Ben bir değişim yaşadı demiyorum bir devrim yaşadı. Geçmişte yüzde 80'in üzerinde dışa bağımlı olan savunma sanayiimiz, bugün yüzde 80'in üzerinde yerli ve millî imkânları olan bir savunma sanayiinde ulaştık. Burada en kritik hususlardan biri, Türkiye'nin bu alanda erken yola çıkmış olmasıdır. Bugün dünya savunma sanayiinin önemini kavrakmış durumda ama Türkiye bunu çok daha önceden yaptı. Bunun avantajlarını da bugün net şekilde görüyoruz' ifadelerini kullandı.

'Savunma sanayii olmayan bir ülkenin bağımsız dış politikası olamaz'

Türkiye'nin artık savunma sanayiinde ciddi bir kapasiteye ulaştığına dikkat çeken Yılmaz, 'Bugün 20 milyar doların üzerinde cirosu olan, geçen yıl itibarıyla 10,5 milyar dolar ihracat gerçekleştirmiş bir sektörden söz ediyoruz. Türkiye, bu alanda dünyanın 11'inci büyük ihracatçısı konumundadır. İnşallah kısa vadede ilk 10 arasında da gireriz. Savunma sanayii, güvenlik açısından çok çok önemli elbette. En az bunun kadar önemli olan bağımsız dış politika açısından da kritik. Savunma sanayii olmayan bir ülkenin bağımsız dış politikası olamaz. Bu sektör, Türkiye'nin genel bağımsızlığına ve dış politikadaki hareket alanına büyük katkı sağlamaktadır. Bunun yanı sıra savunma sanayii; ekonomik ve sosyal refah açısından da önemli. Katma değeri yüksek bir ekonomi inşa etme sürecinde en kritik sektörlerden biri savunma sanayii. Burada elde ettiğimiz yetkinlikler, doğrudan ihracat ve doğrudan istihdam yoluyla refaha katkıda bulunduğu gibi, sivil endüstrilere de bu teknolojiler sirayet ederek topyekün ekonomimizin teknolojik seviyesini yükseltiyor' şeklinde konuştu.

Savunma sanayiinde oluşan ekosistemde genç girişimcilerin ve yeni işletmelerin dikkat çektiğini vurgulayan Cevdet Yılmaz, 'ASELSAN, ROKETSAN, TUSAŞ ve Baykar gibi büyük firmalarımızla gurur duyuyoruz. Bunlar aynı zamanda birer 'amiral gemisi'. Bunların etrafında ikinci üçüncü halkalarda çok sayıda firmalar gelişiyor. Bunlar da yenilikçilik ve girişimcilik kapasitemizi destekliyor. Fuarda 200'ün üzerinde yeni ürünün sergileniyor. Bundan da iftihar ediyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemde savunma sanayiimizi daha da geliştirerek ve derinleştirerek ileriye taşımaya devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde; mühendislerimizin, girişimcilerimizin, kurumlarımızın ve şirketlerimizin katkısıyla bu sektörü çok daha ileri seviyelere ulaştıracağız. Dost ve kardeş ülkelerle iş birliklerimizi artırarak, küresel ölçekte daha güçlü bir oyuncu olmayı sürdüreceğiz' diye konuştu.

23 Nisan'da Ermenistan'da Türk bayrağı yakılmasına ilişkin soruya yanıt veren Cevdet Yılmaz, 'Geçen yıl yaşanan menfur hadise hepimizi derinden üzdü. Ben geçen Ermenistan'daydım, bu konuyu da konuştuk. Sayın Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın bu olayı kınadığını biliyorsunuz. Aynı şekilde Ermenistan Meclis Başkanı da olayı kınadı ve Ermenistan kamuoyundan da tepkiler geldi. Buna da sevindik. Biz Güney Kafkasya'da kalıcı bir barışın tesis edilmesini istiyoruz. Ermenistan ve Azerbaycan bu süreçte önemli bir ilerleme kaydetti. Artık barışa çok az kaldığını değerlendiriyoruz. Bu barışın sağlanmasıyla birlikte Güney Kafkasya, stratejik önemi yüksek bir bölge olarak hem bölgesel hem de küresel ölçekte çok daha farklı bir rol oynayacak. Özellikle orta koridorun gelişmesi ve Zengezur Koridoru'nun açılması ile birlikte hem güvenliğin hem de refahın artacağına inanıyoruz. Bu vesileyle Azerbaycan'a gönülden selamlarımı iletiyorum.