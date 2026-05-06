Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2025 yılına ait trafik kazası verilerine göre, Muğla Türkiye genelinde en fazla kazanın yaşandığı 14'üncü il oldu. Kentte yıl boyunca toplam 23 bin 148 trafik kazası meydana geldi.

Kentte kayıtlı 768 bin 233 motorlu kara taşıtına karşılık, kazaların 7 bin 193'ü ölümlü ve yaralanmalı olarak kayıtlara geçti. Bu kazalarda 154 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin 57'sinin olay yerinde, 97'sinin ise kaza sonrasında yaşamını yitirdiği belirtildi.

Trafik kazalarında ayrıca 9 bin 752 kişi yaralandı. Veriler, kazaların yalnızca sayısal boyutunu değil, can kaybı ve yaralanmalar açısından da ciddi bir tablo ortaya koydu. Türkiye genelinde ise trafik kazalarının en yoğun yaşandığı ilk üç il sırasıyla İstanbul, Ankara ve İzmir oldu. Bu illerdeki yüksek kaza sayısında nüfus ve araç yoğunluğunun etkili olduğu değerlendiriliyor.