Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Yabancı Diller Yüksekokulu, EAQUALS Üye Etkinlik Fonu desteğiyle 'Sınıf Etkisi için Öğretmenleri Güçlendirme' konulu mesleki gelişim seminerini başarıyla tamamladı.

MSKÜ'den ve bölgedeki eğitim kurumlarından dil eğitimcileri bilgi ve deneyim paylaşımı temelinde bir araya getiren seminer, akademik etkileşim ve mesleki iş birliğinin geliştirilmesine katkı sağladı.

Program, Şevki Kömür'ün '21. Yüzyılda Yeni İngilizce Öğretmeni: Güncel Kalmak' başlıklı açılış konuşmasıyla başladı. Alanın güncel dinamiklerine ışık tutan konuşma, programın akademik çerçevesini ortaya koydu.

Katılımcılar daha sonra sınıf içi etkileşim, mesleki gelişim, sürdürülebilir çalışma sistemleri ve öğretmen motivasyonu temalarını ele alan dört odak gruba ayrıldı. Her gruptan bir sözcü, tartışmalardan çıkan keşifleri ve pratik önerileri katılımcılarla paylaşarak bireysel diyalogları ortak bir birikime dönüştürdü.

Öğleden sonraki oturumda ise Öğretmen Eğitmeni ve Eğitim Danışmanı Sena Akyol, 'Duygusal Zeka ve Öğretmen Refahı' üzerine özel bir oturum gerçekleştirdi. Bu oturum, katılımcılar tarafından ilgiyle karşılandı.