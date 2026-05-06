Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi ev sahipliğinde ilki düzenlenen TARIMFEST 2026, akademi, kamu ve tarım sektörünü buluşturdu.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) ev sahipliğinde bu yıl ilk kez düzenlenen TARIMFEST 2026, geniş katılımla başladı. Üniversite Stadyumu'nda gerçekleştirilen festival, akademi, kamu kurumları, sektör temsilcileri ve öğrencileri bir araya getirdi. Açılış konuşmasını yapan Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar (TAGEM) Genel Müdürü Dr. Mustafa Altuğ Atalay, üniversitelerle yürütülen iş birliklerinin ülke tarımı açısından büyük önem taşıdığını vurgulayarak, bu tür organizasyonların bilimsel üretim ve tarımsal gelişime önemli katkılar sunduğunu söyledi.

TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz ise, TARIMFEST 2026'nın yalnızca bir festival değil, bilim, teknoloji, üretim ve girişimciliği buluşturan güçlü bir platform olduğunu ifade etti. Festivalin bu yıl uluslararası boyut kazandığını belirten Yılmaz, yurt içinden 43, yurt dışından ise 10 üniversitenin paydaş olarak organizasyonda yer aldığını söyledi. Ziraat Fakültesi'nin 44 yıllık köklü geçmişine dikkat çeken Yılmaz, fakültenin Tokat'ın tarımsal hafızası ve üretim merkezi konumunda olduğunu belirterek, üniversitenin yerel tohumların korunmasından fide üretimine, arıcılıktan hayvancılığa, peyzaj çalışmalarından gıda üretimine kadar birçok alanda aktif çalışmalar yürüttüğünü kaydetti. Bu yıl 1 milyon fide üretiminin tamamlandığını ve satışına başlandığını ifade eden Yılmaz, festival kapsamında 201 proje başvurusu alındığını, 120 hakemin değerlendirme sürecinde görev yaptığını belirtti. Ayrıca proje yarışmalarında toplam 1 milyon TL ödül desteği sağlanacağını açıklayan Yılmaz, üniversitenin 2025 yılı içerisinde araştırma ve geliştirme faaliyetlerine kendi kaynaklarıyla 79 milyon TL destek verdiğini söyledi.

Festivalin ilk gününde düzenlenecek uluslararası panelde iklim değişikliği ve tarım ilişkisi ele alındı. İkinci gün ise düzenlenecek panel ve söyleşilerle tarımın geleceği farklı yönleriyle değerlendirilecek.

Festivalin açılışına Tokat Valisi Abdullah Köklü, Tokat Belediye Başkan Yardımcısı Fuat İşeri, TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, TAGEM Genel Müdürü Dr. Mustafa Altuğ Atalay, İl Tarım ve Orman Müdürü Ömer Cebeci, paydaş üniversitelerin rektör ve yardımcıları ve ziraat fakültesi dekanları, kurum temsilcileri, akademisyenler, öğrenciler ve tarım sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin temsilcileri katıldı.