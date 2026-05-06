Kastamonu'da jandarma ekiplerince durdurulan araçta 5 bin 968 adet sentetik ecza hapı ve bir miktar uyuşturucu maddeyle yakalanan sanıkların yargılamasına devam edildi. Kendisinin korsan taksici olduğunu ve ele geçirilen maddelerle ilgisinin olmadığını söylediğini söyleyen sanıklardan biri tahliye edildi.

Edinilen bilgiye göre, 21 Ağustos 2025 tarihinde İstanbul'dan Kastamonu'ya uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı istihbaratını alan Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince tespiti yapılan araca yönelik operasyon düzenlendi. Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'nden geçiş yaptıktan sonra jandarma ekiplerince durdurulan araçtaki çanta içerisinde 5 bin 968 adet sentetik ecza hapı ile 350 gram bonzai ham maddesi olan kannabinoid ve 1 gram kubar esrar ele geçirildi. Araçta bulunan Y.S. ve E.K. tutuklanarak gözaltına alınarak tutuklandı.

Olayın ardından E.K. ve Y.S. hakkında Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçlarından açılan dava görülmeye devam etti. Duruşmaya tutuklu sanıklar E.K. ve Y.S. ile avukatlar katıldı.

'Çantada ne olduğunu bilmiyordum'

Duruşmada savunma yapan sanık Y.S., 'Telefonuma gelen mesajlar, kumar sitelerinden gelen mesajlar olabilir. Ayrıca korsan taksicilik yaptığım için çoğu yere gittim. Ben, İstanbul'daydım, Kastamonu'ya döneceğim sırada E.K. ile buluştum. Ben, yol masraflarını bölüşmek amacıyla E.K. ile yolculuk yaptım. Kastamonu'ya geldiğimizde tünelden çıkınca 4 araç peşimize takıldı. Bir süre gittikten sonra peşimize takılan bu araçlar bizim önümüzü kestiler. Arabadan indiler, telefonumu istediler. 'Arabada bir şey var mı' diye sordular. 'Araçta bir çanta var ama benim değil' dedim. O sırada korsan taksicilik yaptığımı söylemedim. Çünkü 32 bin TL cezası vardı ve 2 ay da araca el konuluyordu. Jandarma aracıyla karakola kadar geldik. Ben işin ciddiyetini anladıktan sonra korsan taksicilik yaptığımı söyledim. Ben, herhangi bir şekilde uyuşturucu ticareti yapmadım, uyuşturucudan bilgim ve haberim yoktur. Çantada ne olduğunu bilmiyordum. Uzun zamandır tutukluyum, tahliyemi talep ediyorum' dedi.

Diğer tutuklu sanık E.K. ise, 'İstanbul'dan itibaren Y.S. ile hep yan yanaydık. Çantada ne olduğunu bilmiyorum. Tanıkların beyan ettiği gibi söylenenlerin birçoğunu ben söylemedim. Ben, bir ay boyunca İstanbul'da kaldım. Kaldığım süredeki serüvenimi de anlattım. Olay günü korktuğum için de bir şey diyemedim. Çanta ya da uyuşturucu bana ait değildir. Tahliyemi talep ederim' diye konuştu.

Duruşmada tanık olarak dinlenen jandarma personeli E.B. de, 'Beyaz renkte Fiat marka araçta uyuşturucu olduğunu tespit ettik. İstanbul'dan Kastamonu'ya gelen aracı takibe aldık. Bunun üzerine yol kontrolü oluşturduk. Aracı durdurduğumuzda sürücü koltuğunda Y.S., arka koltukta ise E.K. vardı. Y.S., 'çanta içinde bir şey varsa ben kabul etmem, bana ait değil' dedi ve E.K.'yi İstanbul'dan aldığını ve beraber yolculuk yaptıklarını söyledi. Aracı durdurduğumuzda ikisinin de panik hareketleri vardı. E.K., sorulan sorulara cevap vermiyordu. Arka koltukta siyah valiz tarzı bir çanta vardı. Aramada da bu çanta içinde uyuşturucu ele geçirdik' şeklinde konuştu.

Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, E.K.'nin tutukluluğunun devamına, Y.S.'nin ise adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi. Duruşma ileri bir tarihe erteledi.