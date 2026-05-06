Antalya'nın Aksu ilçesinde gökyüzünü dumana boğan depo yangını kontrol altına alındı. Yangını duyup olay yerine gelen işletme sahibi gözyaşları içerisinde itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarını izledi.

Aksu ilçesi Mandırlar Mahallesi Altınoluk Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre geri dönüşüm deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen ve bitişiğindeki depolara sıçrayan yangını gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine polis ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İşletme sahibi çaresiz gözlerle söndürme çalışmalarını izledi

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, olay yerine gelen işletme sahibi çaresiz gözlerle söndürme çalışmalarını izledi. Ellerini başına koyan ve ayakta durmakta güçlük çeken işletme sahibini, yakınları teskin etmeye çalıştı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alınırken, depo içerisinde bulunan malzemeler ise küle döndü.

'Maddi anlamda büyük zarar var'

Yangına ilişkin açıklamalarda bulunan Aksu Belediye Başkanvekili Mehmet Alptekin 'Güzelyurt mahallemizde geri dönüşüm deposunda çıkan yangında birinci depodan ikinci depoya geçiş yaptı. Bunu duyar duymaz Aksu Belediyesi olarak hemen esnafımızın yanına kepçe ve su tankerlerimiz ile koşturduk. Esnafımıza yardımcı olmaya çalıştık. Şuan yangın söndürüldü. Soğutma çalışmaları yapılıyor. Çok şükür bir can kaybımız yok. Esnafımıza çok geçmiş olsun. Can kaybı yok ama maddi anlamda büyük bir zarar var' dedi.