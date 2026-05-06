Bakan Mehmet Fatih Kacır İstanbul Beşiktaş'ta düzenlenen Girişim Sermayesi Fon Çağrıları Lansman programına katıldı.

Burada konuşan Bakan Kacır, Turcornların toplam değerinin 100 milyar doları aşmasını hedeflediklerini belirterek, '2030 yılına dek; ülkemizden 100 bin teknoloji girişiminin doğmasını, Turcornlarımızın toplam değerinin 100 milyar doları aşmasını hedefliyoruz. Girişimcilik ekosistemimizi dünyanın en gelişmiş ilk 10 ekosistemi arasına taşımayı, İstanbul'u girişimcilik ve teknoloji yatırımlarında dünyanın ilk 20 merkezi arasında konumlandırmayı amaçlıyoruz. Ülkemizin sahip olduğu büyük potansiyeli dikkate aldığımızda bu hedefler, inanıyoruz ki hep birlikte erişebileceğimiz hedeflerdir. Atatürk Havalimanı terminal binalarını Terminal İstanbul projesi ile dünyanın en büyük teknoloji ve girişimcilik merkezi haline getiriyoruz. Yeni nesil teknoparkımızda; modern çalışma ofisleri, kuluçka merkezleri, hızlandırıcı programlar, ortak çalışma alanları, ortak prototipleme ve üretim merkezleri bulunacak. Terminal İstanbul; küresel teknoloji şirketlerinin, yatırım fonlarının ve girişimlerin buluşma adresi olacak. Burayı ziyaret eden küresel yatırımcılar, ilgi duydukları yatırım başlıklarında yüzlerce girişimle bir araya gelme imkanına sahip olacak' dedi.

Fiziki olarak Türkiye'de bulunma zorunluluğu olmaksızın, pasaport temelli kimlik doğrulama süreciyle tamamen uzaktan şirket kurulabileceğini söyleyen Bakan Kacır, 'Dijital Şirket uygulamamızla, teknoloji girişimlerinin kuruluş süreçlerinin tümüyle dijital platform üzerinden yönetilmesini sağlayacak ve şirketleşme süreçlerini çok çok kolaylaştıracağız. Sanal Ofis Hizmeti: Kuluçka aşamasındaki girişimcilerimizin üzerindeki mali yükleri hafifletiyor ve girişimcilik ekosisteminin tabana yayılmasını sağlıyoruz. Uzaktan Şirket Kurulumu: Fiziki olarak Türkiye'de bulunma zorunluluğu olmaksızın, pasaport temelli kimlik doğrulama süreciyle tamamen uzaktan şirket kurulabilecek. Esnek Finansal Araçlar: Erken aşama yatırımlarda SAFE olarak bilinen, paya dönüştürülebilir borçlanma sözleşmelerinin ve benzeri esnek finansal araçların yaygın ve etkin kullanılmasını sağlayacak düzenlemeleri hayata geçiriyoruz. Hisse Opsiyonu Düzenlemesi: Teknoloji girişimlerinin çalışanlarına verdikleri pay senetlerinin vergiden tümüyle istisna edilebilmesi için gereken süreyi, edinim tarihinden itibaren 12 yıldan 6 yıla indiriyoruz. Böylelikle bu uygulama çok daha yaygın hale gelecek, girişimlerimizin vergi yükü hafifleyecek, çalışanların aidiyet duygusu artacak ve nitelikli iş gücümüz girişimlerimizin başarısına ortak olacak. İnanıyoruz ki Türkiye, bu yeni adımlarla startuplar ve yetenekler için gelecekte çok daha güçlü bir merkez haline gelecek' diye konuştu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 'Önümüzdeki dönemde uygulayacağımız Girişim Sermayesi Stratejisinin üç temel unsuru var. Bunlardan ilki; girişimlerin gelişim evrelerine göre özelleştirilmiş Destek Zinciri Kurgusu. Artık farklı kurumlarımızın benzer ölçekteki girişimleri desteklediği mevcut yapıdan; her kurumun kendi güçlü olduğu aşamada devreye girdiği, birbirini tamamlayan ve girişimciye kesintisiz bir yolculuk sunan bütüncül bir modele geçiyoruz. TÜBİTAK BİGG: Fikir ve tohum öncesi aşamadaki girişimlerin ilk adımlarını destekliyoruz. KOSGEB Mekanizmaları: Ürününü doğrulamış, pazara çıkmış ve büyüme ihtiyacı duyan girişimlerin yanında oluyoruz. Bakanlık Destekleri: Girişim sermayesi ve küresel ölçeklenme odaklı desteklerle, ileri aşamadaki teknoloji girişimlerinin uluslararası pazarlara açılmasını, daha büyük yatırımlara erişebilmesini ve 'Turcorn' yolculuğunda güç kazanmasını sağlıyoruz' dedi.

Yeni dönem fon yatırımları stratejisi kapsamında bakanlık olarak 300 milyon dolarlık kaynağı girişim sermayesi fonlarına aktaracaklarını belirten Bakan Kacır, 'Stratejimizin ikinci önemli unsuru olarak; Kamu kaynaklarını önceliklendirdiğimiz yapay zeka, biyoteknoloji gibi alanlara ve tanımlanmış girişim ölçeklerine yönlendirecek tematik fon mekanizmalarını devreye alıyoruz. Bunların yanında ekosisteme yönlendirdiğimiz kamu kaynağının ölçeğini büyütüyor, girişim sermayesi fonlarına sağladığımız desteği yeni bir seviyeye taşıyoruz. Yeni dönem fon yatırımları stratejimiz kapsamında Bakanlık olarak 300 milyon dolarlık kaynağı girişim sermayesi fonlarına aktaracağız. Bu kaynakla yalnızca doğrudan bir finansman desteği sunmakla kalmayacak, özel sektör sermayesini harekete geçirerek çok daha büyük bir yatırım hacminin oluşmasına öncülük edeceğiz. Bu kaynak, oluşturacağı kaldıraç etkisiyle birlikte 750 milyon dolardan fazla bir likiditeyi girişim sermayesi ekosistemine kazandıracak' şeklinde konuştu.

Bakan Kacır, Türkiye'yi yapay zeka odaklı küresel bir inovasyon merkezi haline getireceklerini ifade ederek, 'Girişimcilik ekosistemimizin farklı ihtiyaçlarına cevap verecek toplam altı ayrı fon çağrısı kurguladık: İleri Aşama Girişim Sermayesi Fonu: Bakanlığımızın 100 milyon dolar katkı sunacağı bu fonla, Seri A ve sonrasındaki teknoloji girişimlerimizin ölçeklenmesini hızlandırmayı, büyüme aşamasındaki firmaların finansman ihtiyacını karşılamayı ve uluslararası fonları yatırım amacıyla ülkemize çekmeyi amaçlıyoruz. Yapay Zeka Fonu: Yapay zeka fonların fonu mekanizması ve yapay zeka fonuyla; bu alanda yüksek katma değerli, ölçeklenebilir ve küresel rekabet potansiyeline sahip girişimleri destekleyeceğiz. Kritik teknolojilerde yerli kapasitemizi arttıracak, dışa bağımlılığı azaltacak ve sermaye, yetenek, kamu ve özel sektör işbirliğini aynı hedef etrafında buluşturarak Türkiye'yi yapay zeka odaklı küresel bir inovasyon merkezi haline getireceğiz. Biyoteknoloji Odaklı Girişim Sermayesi Fonu: Genetikten ilaç teknolojilerine pek çok alanda Ar-Ge yapan girişimlerimizin ihtiyaç duydukları uzun vadeli ve sabırlı sermayeye erişimi kolaylaştıracağız. KOSGEB İştiraki: KOSGEB tarafından sağlanacak 100 milyon dolarlık kaynakla KOBİ'lerimizin uzun vadeli finansmana erişimini kolaylaştırmayı, teknoloji tabanlı girişimciliği desteklemeyi, sanayide yeşil ve dijital dönüşümü hızlandırmayı hedefliyoruz. Yeniden kurguladığımız TÜBİTAK BİGG ve BİGG Plus mekanizmaları ile başlangıç aşamasındaki girişimlerin daha etkin desteklenmesini sağlayacağız' şeklinde konuştu.

Program; Milli Teknoloji Yapay Zeka Genel Müdürü Sadullah Uzun, TÜBİTAK Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu arasında Girişim Sermayesi Fon Çağrıları iş birliği protokolünün imzalanmasıyla son buldu.