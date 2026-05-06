Artvin'in Ardanuç ilçesinde 31 Aralık 2025'te meydana gelen çığ felaketinde kaybolan ve 4 ayın ardından cenazesi çığ altından çıkartılan Bülent Gezer, bugün son yolculuğuna uğurlandı.

Zekeriya köyünde 31 Aralık 2025'te sürülerini yayladan köye indirmeye çalışan 6 çoban ve yaklaşık bin 200 küçükbaş hayvan çığa yakalanmıştı. Çobanlardan 3'ü kendi imkânlarıyla kurtulurken, Suat Temel ile Kerimullah Azizullah'ın cansız bedenlerine ulaşılmış, Bülent Gezer ise kaybolmuştu. Olayın ardından başlatılan arama çalışmaları, bölgede artan çığ riski ve olumsuz hava şartları nedeniyle 3 Ocak'ta durdurulmuştu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekiplerinin bölgede sürdürdüğü ölçüm ve risk analizleri sonucunda çığ tehlikesinin azalmasıyla birlikte arama faaliyetlerine geçtiğimiz hafta sonu yeniden başlanmış ve dün Bülent Gezer'in cansız bedeni 120 kişilik ekip tarafından yürütülen çalışmalar sonucu kar altından çıkartılmıştı. Gezer'in cenazesi, Ardanuç ilçesindeki Merkez Camii'nde öğleyin kılınan cenaze namazının ardından dualar eşliğinde Yolüstü köyündeki aile mezarlığına defnedildi.

Cenaze namazına Gezer'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Turan Ergün, Ardanuç Kaymakamı Alparslan Sözen, Artvin Belediye Başkanı Bilgehan Erdem, Ardanuç Belediye Başkanı Emrah Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Murat Güneş, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Albay Emir İşaşır, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yılmaz Boz ve İl Afet Acil Durum Müdürü Kemal Şenlioğlu katıldı.