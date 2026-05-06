Ayvalık Belediye Meclisi, 2026 yılı Mayıs ayı olağan toplantısını Vural Sineması Nejat Uygur Sahnesi'nde, Belediye Başkanı Mesut Ergin'in başkanlığında gerçekleştirdi.

Toplantıda gündemde yer alan 13 madde görüşülerek karara bağlandı. Kentin sosyal, ekonomik ve altyapısal gelişimine yönelik konuların ele alındığı meclis oturumunda, Ayvalık'ın geleceğine ilişkin önemli başlıklar değerlendirildi.

Belediye Başkanı Mesut Ergin, Ayvalık için çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü belirterek, 'Ayvalık Belediye Meclisi olarak halkımızın yararına projeler üretmeye ve kentimiz için birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Alınan kararların Ayvalık'ımıza hayırlı olmasını diliyorum' dedi.