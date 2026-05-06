Balıkesir'in Ayvalık ilçesinin başarılı sporcularından Fatih Sevinmiş, İspanya'nın Santa Susanna kentinde düzenlenen IFBB European Fitness & Bodybuilding Championship'te önemli bir başarıya imza attı.

IFBB Federation tarafından 30 Nisan - 4 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen Avrupa Şampiyonası'nda Türk Milli Takımı kafilesiyle birlikte ülkemizi temsil eden Fatih Sevinmiş, Men's Fit Bodybuilding kategorisinde Avrupa 5.'si oldu.

Gösterdiği performansla hem Türkiye'yi hem de Ayvalık'ı başarıyla temsil eden Sevinmiş, elde ettiği dereceyle büyük takdir topladı.

Başarılı sporcunun, iki hafta sonra Kuzey Makedonya'da düzenlenecek Balkan Şampiyonası'nda da Türkiye adına mücadele edeceği öğrenildi.