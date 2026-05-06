Samsun'da 'Kazığımı niye aldın' tartışmasının kavgaya dönüşmesi üzerine 2 kişi tüfekle vurularak, 2 kişi de darp sonucu yaralandı.

Olay, Tekkeköy ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Hacı Ali Ekinci Bulvarı üzerinde bulunan bir ikamet önünde bugün meydana geldi. Edinilen bilgilere göre H.N. (53), evinin ve demir doğrama atölyesinin karşısında başlayan inşaatta kullanılarak çakılan kazıkların kendisine ait olduğunu ileri sürerek izinsiz olarak alındığını iddia etti. Bu sırada H.N. ile U.Ö. (42) ve Ü.G. (53) arasında kavga çıktı. Kavganın büyümesi üzerine H.N. tüfekle ateş ederek U.Ö. ve Ü.G.'yi yaraladı.

Olay sırasında H.N. kafasından keserle, oğlu M.N. (28) ise darp sonucu yaralandı. Yaralanan 4 kişi ambulanslarla Samsun Şehir Hastanesi ve özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Özel hastanede ameliyata alınan tüfekle vurulan U.Ö.'nün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olayda kullanılan tüfek ise H.N.'ye ait demir doğrama atölyesinde ele geçirildi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.