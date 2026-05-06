Malatya'da depremde yıkılan bir caminin enkazında iş makinesiyle kaçak kazı yapıldığı ve altın bulunduğu yönündeki ihbar polisi alarma geçirdi.

Olay, saat 11.45 sıralarında Battalgazi ilçesi İskender Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Tatar Sokak'ta bulunan ve depremlerde yıkılan bir caminin tescilli kapısının kurtarılması amacıyla çalışma başlatıldı. Bölgede iş makineleriyle sürdürülen çalışmalarda tarihi nitelik taşıdığı değerlendirilen bazı mezar taşlarına rastlandı. Kazı çalışmalarının kaçak yapıldığı ve altın bulunduğu yönündeki ihbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi. İhbarı değerlendiren ekipler, yaptıkları incelemede çalışmaların ilgili kurumların bilgisi dahilinde yürütüldüğünü belirledi.

Altın bulunduğu yönündeki iddiaların da asılsız olduğu tespit edilirken, ekipler çalışma yapan görevlileri yapı çevresinde güvenlik önlemi alınması konusunda uyardı.