Aydın'ın Köşk ilçesinde düzenlenen Softbol Küçükler-Yıldızlar (Kız) Türkiye Birinciliği, Türkiye genelinden gelen 210 sporcunun mücadelesinin ardından sona erdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen ve Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Okul Spor Faaliyetleri kapsamındaki Softbol Küçükler-Yıldızlar (Kız) Türkiye Birinciliği Yarışmaları tamamlandı. Türkiye'nin farklı illerinden gelen genç sporcular Aydın'da buluştu. Ankara, Adana, Afyonkarahisar, Denizli, Çankırı, Van, Ordu, Diyarbakır, Gaziantep ve Sinop'tan katılan takımlar, centilmence mücadeleleriyle hem rekabeti hem de dayanışma ruhunu sahaya yansıttı. Küçükler kategorisinde 7, yıldızlar kategorisinde ise 8 okul takımının mücadele ettiği şampiyonada yaklaşık 210 sporcu yer aldı. Sporcuların ortaya koyduğu performans, teknik beceri ve takım uyumu açısından dikkat çekerken, müsabakalar boyunca tribünlerde de yoğun ilgi ve heyecan gözlendi.

Küçükler kategorisinde Çankırı Şehit Yahya Coşkuner Ortaokulu birinci olurken, Ankara Şereflikoçhisar TOKİ Ortaokulu ikinci, Sinop Yunus Emre Ortaokulu üçüncü, Van Mustafa Cengiz Ortaokulu dördüncü sırada yer aldı. Yıldızlar kategorisinde ise birinciliği yine Çankırı Şehit Yahya Coşkuner Ortaokulu elde etti. Sinop Yunus Emre Ortaokulu ikinci, Denizli Mehmet ve Kemal Aracı Ortaokulu üçüncü, Ankara Şereflikoçhisar TOKİ Ortaokulu dördüncü oldu. Şampiyona sonunda düzenlenen ödül töreninde sporculara madalya ve kupaları Köşk Kaymakamı Hasan Taş, Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, Köşk İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Rüstem Gök ve Köşk İlçe Emniyet Amiri İsa Yılmaz tarafından takdim edildi. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, derece elde eden sporcular, antrenörler ve aileleri tebrik edilerek başarılarının devamı temenni edildi.