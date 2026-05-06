Efeler Belediyesi ve Bisikletliler Derneği Aydın Şubesi iş birliğiyle hayata geçirilen Efeler Bisiklet Festivali, şehri bir kez daha sporun, kültürün ve dayanışmanın merkezi yapmaya hazırlanıyor.

2. Efeler Bisiklet Festivali 7-10 Mayıs tarihleri arasında yüzlerce bisiklet tutkununu Aydın'ın kalbinde buluşturacak.

Festival boyunca katılımcılar, Efeler'in tarihi ve doğal güzelliklerini pedallayarak keşfedecek. Pınarbaşı Mesire Alanı'nda kurulacak kamp alanı, doğaseverlerin ortak noktası olurken; Tralleis Antik Kenti, Karange Yaylası, Danişment ve Nysa Antik Kenti'nin büyüleyici atmosferi renkli görüntülere sahne olacak. Rota üzerinde ayrıca Çakırbeyli Köylü Pazarı gibi bölgenin kültürel kimliğini yansıtan duraklar da yer alacak.

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, festivalin şehrin tanıtımı ve sosyal dokusu için büyük bir önem taşıdığını belirterek, 'Göreve geldiğimiz günden bu yana Efeler'i daha hareketli, daha yeşil ve daha yaşanabilir bir kent yapma gayretindeyiz. Bisiklet Festivali, bu vizyonumuzun en güzel duraklarından biri. Misafirlerimize Efeler'in güler yüzünü ve misafirperverliğini de göstereceğiz. Efeler'in eşsiz doğasında hep birlikte pedal çevirecek olmanın heyecanını yaşıyoruz. Hem doğayı korumak hem de tarihimize sahip çıkmak için tüm bisiklet dostlarını bu coşkuya ortak olmaya davet ediyorum' dedi.