Aydın'ın Didim ilçesinde Kurban Bayramı öncesi yol kontrol denetimleri gerçekleştiriliyor.

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri kurbanlık hayvan denetimlerine başladı. Ekipler yaptıkları yol kontrollerinde hayvan taşımacılığı yapan araçlarda denetim gerçekleştiriyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 'Kurban Bayramı öncesi ilçemize giriş çıkış yapacak olan kurbanlık hayvan denetimleri kolluk kuvvetleri ve ilçe Müdürlüğümüz teknik personeli ile birlikte yapılmaktadır' denildi.