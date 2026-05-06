Dünya El Hijyeni Günü kapsamında Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'nde vatandaşlara ve personele yönelik bilgilendirme etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinlik kapsamında, ADÜ Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyemiz Dr. Öğr. Üyesi Hande Hazır Konya ile Enfeksiyon Kontrol Komitesi Hemşireleri tarafından bilgilendirme standı kuruldu. Hastaneye başvuran hasta ve hasta yakınlarına el hijyeninin önemi anlatılarak doğru el yıkama teknikleri uygulamalı olarak gösterildi. Ayrıca gün içerisinde Enfeksiyon Kontrol Komitesi hemşireleri tarafından gerçekleştirilen program kapsamında hastane personeline yönelik bilgilendirme yapıldı. Düzenlenen etkinlikle, el hijyeninin enfeksiyonların önlenmesindeki kritik rolüne dikkat çekilerek hem toplumda hem de sağlık çalışanları arasında farkındalığın artırılması hedeflenirken, bu tür eğitim ve bilinçlendirme çalışmaların devam edeceği belirtildi.