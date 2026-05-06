Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde 3-9 Mayıs Karayolları Trafik Güvenliği Haftası kapsamında Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde öğrencilere yönelik trafik eğitimi düzenlendi.

Sultanhisar Kaymakamı Ali Ekber Ateş, İlçe Jandarma Komutanlığı personelleri ve İlçe Emniyet Amirliği ekipleriyle birlikte Atça Fahriye Dilerek İlkokulu'nu ziyaret etti. Gerçekleştirilen etkinlikte öğrencilere trafik kuralları hakkında bilgilendirme yapıldı. Öğrencilere trafik bilinci kazandırılması amacıyla düzenlenen programda, yaya geçidi kullanımı, trafik ışıklarının önemi ve genel trafik kuralları anlatıldı. Eğitim sırasında öğrencilerin merak ettiği sorular da ekipler tarafından cevaplandırıldı. Renkli görüntülere sahne olan etkinlik, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.