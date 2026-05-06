Nazilli Belediyesi, kent genelinde sürdürdüğü ulaşım yatırımlarına bir yenisini daha ekledi. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Mescitli Mahallesi'nde daha önce hiç yol bulunmayan alanda yeni yol açma çalışmalarına başladı.

Yaklaşık 2 bin 400 metrekarelik alanda yürütülen çalışmalar kapsamında ekipler, ilk etapta zemin düzenleme ve dolgu işlemlerini tamamladı. Stabilizasyon çalışmalarını titizlikle gerçekleştiren ekipler, yolu parke taşı döşenmesine hazır hale getirdi.

Mescitli Mahallesi'nde açılan yeni yolun, özellikle bölgedeki tarım arazilerine ve yerleşim alanlarına erişimi kolaylaştıracağını belirten mahalle sakinleri, daha önce ulaşım imkânı bulunmayan noktada yapılan bu çalışma sayesinde günlük yaşamın da kolaylaşacağını ifade ederek belediye ekiplerine teşekkür etti.

Nazilli Belediyesi'nin yalnızca ilçe merkezinde değil, kırsal mahallelerde de yoğun bir çalışma programı yürüttüğüne dikkat çeken Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik; 'Nazilli'mizin hem merkezinde hem de kırsal mahallelerinde ulaşım altyapısını güçlendirmek için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Mescitli Mahallemizde başlattığımız bu yeni yol çalışmasıyla, daha önce yolu olmayan bir alanı vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz. Amacımız, ilçemizin her noktasına eşit ve kaliteli hizmet götürmek' dedi.