Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram, bu yıl elma bahçelerinde tarihi bir çiçeklenme dönemi yaşandığını belirterek, 'Bu yıl Karaman'da elma üretiminde rekor kırılacağını düşünüyoruz' dedi.

Geçen sene yaşanan don felaketinin ardından bu yıl elma ağaçlarında yoğun çiçeklenme üreticinin yüzünü güldürdü. Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram, geçtiğimiz yıl yaşanan olumsuz hava şartlarının elma üretimine ciddi darbe vurduğunu hatırlatarak, 'Türkiye'de geçtiğimiz yıl asrın don felaketi yaşandı. Bunlardan en çok zarar gören illerden biri de Karaman oldu. Asrın donunda, Türkiye'de elma üretiminde söz sahibi olan Karaman'da yaklaşık yüzde 40'a varan hasarlar oluşmuştu' şeklinde konuştu.

'Tarihinde olmadığı kadar yüklü bir çiçeklenme var'

Bu yılki beklentilerin oldukça yüksek olduğunu vurgulayan Bayram, 'Bu yıl asrın rekorunu yaşayacağımız bir şekilde elma bahçelerimizin rengarenk çiçekler açtığını görüyoruz. Bu yıl tarihinde olmadığı kadar bahçelerimizde yüklü bir çiçeklenme dönemi var. Bugün itibariyle, dün gece de dahil olmak üzere donla ilgili bir sıkıntımız olmadığını görüyoruz. Önümüzdeki günlerde de havaların iyi gideceğini öngörüyoruz. İnşallah bu yıl Türkiye'nin sofralarını Karaman elması süsleyecek' ifadelerini kullandı.

'Rekolte hedefi 700-800 bin ton'

Karaman'ın elma üretimindeki stratejik önemine değinen Bayram, rekolte tahminlerini paylaşarak şunları söyledi:

'Hem ihracatta hem iç pazarda söz sahibi olduğumuz gibi bu yıl rekor bir üretim bekliyoruz. Karaman, yaklaşık 16 milyon ağaç sayısıyla Türkiye'de birinci sıradadır. Üretimde ise Isparta'dan sonra ikinci sırada yer alıyoruz. Bu yıl rekoltenin 700-800 bin ton civarında olacağını öngörüyoruz. Allah afatından esirgesin; bu yıl çok güzel, tarihinde görülmemiş bir çiçek var. Karaman'da elma üretiminde rekor kırılacağını düşünüyoruz.'

Aynı anda çiçek açan ve havadan görüntülenen modern elma bahçeleri adeta kar yağmış gibi beyaza büründü.