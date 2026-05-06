Kastamonu Üniversitesi'nde akredite edilen bölümlere yenileri eklendi.

Kastamonu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Sağlık Bilimleri Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (SABAK) tarafından yapılan kapsamlı değerlendirmeler sonucunda iki yıl süreyle akredite edildi. Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Türkçe Öğretmenliği ile Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans Programları ise eğitimde belirlenen kalite ölçütlerini karşılayarak Öğretmenlik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (EPDAD) tarafından 3+2'şee yıl süreyle akredite edildi.

Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, Kastamonu Üniversitesi genelinde benimsenen 'kalite odaklı eğitim' anlayışının karşılık bulmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Topal, programların belirlenen standartları karşılamasının, akademik kadronun özverili çalışmaları ile öğrencilerin ortaya koyduğu gayretin bir yansıması olduğunu dile getirdi. Akreditasyon süreçlerinin yalnızca belgelendirme ile sınırlı olmadığını söyleyen Rektör Topal, akreditasyonların aynı zamanda eğitim-öğretim faaliyetlerinin düzenli biçimde değerlendirilmesine ve geliştirilmesine katkı sağlayan bir kalite güvence süreci olduğunu vurguladı.