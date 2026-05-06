Tekirdağ'daki üniversite öğrencileri, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine düzenlenen teknik geziyle enerji sektörünü sahada deneyimleme fırsatı buldu.

Namık Kemal Üniversitesi Elektrik Bölümü 1. ve 2. sınıf öğrencileri, Lüleburgaz'daki Teknik Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen programda sektöre yönelik kapsamlı bilgiler edindi. İnsan odaklı gelişim süreçleriyle öne çıkan TREDAŞ tarafından düzenlenen etkinlikte, öğrencilerin teorik bilgilerini sahadaki uygulamalarla pekiştirmesi amaçlandı.

Program kapsamında öğrencilere kurumsal yapı ve sektör dinamikleri aktarılırken, etkili cv hazırlama, profesyonel iş yaşamı ve adaylardan beklenen yetkinlikler üzerine bilgilendirme yapıldı.

Teknik gezi bölümünde ise öğrenciler, elektrik dağıtım süreçlerini uygulamalı olarak inceleme fırsatı buldu. Eğitim merkezinde bulunan ekipmanlar üzerinden gerçekleştirilen çalışmalarda, dijital platformlar ve sanal gerçeklik gözlükleriyle yüksekte çalışma, direğe tırmanma ve sayaç değiştirme gibi işlemler güvenli ortamda simüle edildi.

Program sonunda katılım belgelerini alan öğrenciler, saha deneyimini yenilikçi yöntemlerle yaşadı. TREDAŞ'ın gençlerin mesleki gelişimine katkı sunmaya yönelik çalışmalarını sürdüreceği belirtildi.